Mbappé se irrita com 'ameaça' do PSG de segurá-lo até 2022, diz jornal

Jogador já deixou claro que pretende deixar o clube parisiense e não aceita nova proposta de renovação

Mbappé fica ou sai do ? Enquanto o futuro do francês é uma incógnita, o ambiente parece ficar cada vez pior em Paris. De acordo com o jornal 'AS', a mensagem vazada que o clube está disposto a manter o jogador até 2022 não foi bem recebido no ambiente do jogador, que permanece fiel à idéia de não renovar.

"Acredito que a família de Mbappé não está satisfeita com as informações que estão ocorrendo dentro do PSG em que eles estão dispostos a deixá-lo sem jogar por uma temporada caso não renove o contrato. Eles só vão apressar a saída. O PSG joga duro e Leonardo prefere que se vá livre em 2022", afirmou.

Desta forma, o segue em sua estratégia de tentar contratar Mbappé apenas no ano que vem, quando restar apenas um ano de vínculo entre Mbappé e PSG. No entanto, precisa que o francês não aceite nenhuma proposta de renovação.