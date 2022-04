Maycon aposta em Corinthians para chegar à seleção e às grandes ligas da Europa

Autor dos gols da vitória do Corinthians contra o Boca Juniors, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América, Maycon está emprestado ao Corinthians pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o final do ano e tem metas para a carreira.

O volante, que vem se destacando dentro de campo durante os jogos do Corinthians, traçou um plano de carreira que envolve seleção brasileira e até mesmo uma ida para uma grande liga de futebol da Europa após o final do contrato com o Timão, de acordo com apuração da GOAL.

Um dos principais motivos da volta de Maycon para o clube do Parque São Jorge é o sonho de ser convocado para a seleção brasileira. E, segundo soube a GOAL, o volante sabe do tamanho da visibilidade dada pelo Corinthians. Além disso, Tite, técnico da Amarelinha, trabalhou com o jogador no clube do Parque São Jorge em 2016.

A visibilidade que o Corinthians dá também é pensada em favor ao futuro do atleta. O “próximo passo” desejado por Maycon é de atuar em grandes ligas da Europa, como a Premier League ou a Bundesliga.

Maycon tem contrato com o Shakhtar Donetsk até o final de dezembro de 2025. Por conta da situação envolvendo a invasão russa à Ucrânia, porém, existe a possibilidade do jogador se transferir para outro clube, com maior visibilidade na Europa, já no final deste ano, caso uma proposta apareça por conta de suas atuações no Corinthians.

Antes de deixar o Shakhtar Donetsk, o jogador até chegou a receber uma sondagem de um clube europeu, mas não se interessou. Além disso, Maycon abriu mão de uma bom valor para fechar a sua volta ao Corinthians. Após a sua renovação em solo ucraniano, o volante passou a receber um alto salário, praticamente incompatível com o do futebol brasileiro.