Manchester United x Watford: escalação, desfalques e mais da Premier League 21/22

A bola vai rolar para Manchester United x Watford neste sábado (26), às 12h (de Brasília), em Old Trafford, pela 27ª rodada da Premier League.

Depois de empatar com o Atlético de Madrid em 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o Manchester United volta as atenções para o Campeonato Inglês. Atualmente, aparece na quarta posição, com 46 pontos.

Já o Watford, na zona de rebaixamento, com apenas 19 pontos, busca voltar a vencer após ser goleado pelo Crystal Palace por 4 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em Old Trafford, o Manchester United segue sem contar com Edinson Cavani devido a um problema na virilha, e McTominay, doente.

Assim, Paul Pogba e Fred devem seguir no meio-campo.

Já o Watford não terá Peter Etebo e Nicolas Nkoulou, mas João Pedro e Juraj Kucka, retornam.

Possível escalação da Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Telles; Fred, Pogba; Elanga, Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

Possível escalação do Watford: Foster; Femenia, Cathcart, Samir, Kamara; Louza, Kayembe, Sissoko; Sarr, Hernandez, Dennis.

DESFALQUES

MANCHESTER UNITED:

Cavani: lesão na virilha

McTominay: doente

WATFORD:

Peter Etebo e Nicolas Nkoulou: lesionados TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester United x Watford será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Star+, no streaming, neste sábado, em Old Trafford.