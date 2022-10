Manchester United x Omonia Nicosia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Liga Europa

Red Devils buscam emplacar a terceira vitória seguida na Europa League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com duas vitórias consecutivas na Liga Europa, o Manchester United, com Cristiano Ronaldo em campo, recebe o Omonia na tarde desta quinta-feira (13), às 16h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Europa League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Na vice-liderança do Grupo E com seis pontos, o United deve ter o retorno de Scott McTominay, enquanto Varane pode refazer sua parceria com Lisandro Martinez.

Do outro lado, o Omonia ainda busca pela primeira vitória na competição. No momento, é o lanterna do grupo, com três derrotas.

Prováveis escalações

Escalação do provável MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; McTominay, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo.

Escalação do provável OMONIA: Panagi; Miletic, Lang, Yuste; Matthews, Charalampous, Diskerud, Lecjaks; Loizou, Ansarifard, Bruno.

Desfalques

Manchester United

Anthony Martial, lesionado, segue como desfalque.

Omonia

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 13 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Old Trafford – Manchester, ING