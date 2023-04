Manchester United x Everton ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (9), pela 30ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Everton se enfrentam na manhã deste sábado (8), às 8h30 (de Brasília), no Old Trafford, pela 30ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de derrota no jogo anterior, o Manchester United acabou caindo para a quarta posição do campeonato, com 53 pontos. Os Red Devils sabem que precisam ganhar para se manter no G-4 sem depender de qualquer outro resultado. O time vermelho, entretanto, tem desfalques por lesão, enquanto Casemiro cumpre o último jogo de suspensão.

Do outro lado, o Everton empatou na rodada passada e caiu para o 16º lugar, com 27 pontos. Os Toffees entram em campo precisando ganhar para não correrem o risco de voltar para a zona de rebaixamento..

Prováveis escalações

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Malacia; Fred, Sabitzer; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

Everton: Pickford; Keane, Tarkowski, Godfrey; Coleman, Onana, Gueye, Mykolenko; Iwobi, Gray, McNeil.

Desfalques

Manchester United

Donny van de Beek, Christian Eriksen, Alejandro Garnacho e Tom Heaton estão no departamento médico, enquanto Casemiro cumpre o quarto e último jogo de suspensão.

Everton

Doucoure cumpre suspensão, enquanto Andros Townsend e Dominic Calvert-Lewin seguem no departamento médico.

