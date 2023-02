Manchester United x Crystal Palace ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (4), no Old Trafford; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Crystal Palace se enfrentam neste sábado (4), às 12h (de Brasília), no Old Trafford, pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a classificação para a final da Copa da Liga Inglesa (venceu o Nottingham Forest por 5 a 0 no placar agregado), o Manchester United volta as atenções para o Campeonato Inglês. No momento, aparece na quarta posição, com 39 pontos, enquanto o Crystal Palace, sem vencer há três jogos (duas derrotas e um empate), aparece no meio da tabela com 24 pontos.

Para o confronto, espera-se que David de Gea e Marcus Rashford retornem ao time titular depois de começarem no banco de reservas no meio da semana. Assim, o técnico Erik ten Hag pode colocar Tom Heaton e Alejandro Garnacho no banco.

Em 62 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United registra 39 vitórias, contra 10 do Crystal Palace, além de 13 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Escalação do provável Crystal Palace: Guaita; Clyne, Richards, Guehi, Mitchell; Eze, Doucoure, Schlupp; Olise, Edouard, Ayew.

Desfalques

Crystal Palace

Wilfried Zaha, com lesão no tendão na coxa, se junta a James McArthur e Nathan Ferguson no departamento médico.

Manchester United

Christian Eriksen, com lesão no tornozelo, Donny van de Beek e Scott McTominay com problemas musculares e nos joelhos, respectivamente, estão fora.

Quando é?