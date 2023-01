Christian Eriksen vai desfalcar o Manchester United na Premier League e na Liga Europa

Meia dinamarquês sofreu forte entrada em duelo pela Copa da Inglaterra, na vitória dos Red Devils por 3 a 1 sobre o Reading

O meia dinamarquês, Christian Eriksen, será desfalque para o Manchester United nos próximos meses, perdendo alguns importantes jogos de Premier League e Liga Europa. No último embate, na vitória dos Red Devils sobre o Reading por 3 a 1, o atleta sofreu forte entrada de Andy Carroll e acabou saindo do estádio de muletas.

Segundo afirma o comunicado oficial publicado pela equipe, Eriksen ficará cerca de três meses fora dos gramados: “Enquanto as investigações continuam, as avaliações iniciais indicam que Eriksen provavelmente ficará fora até o final de abril ou início de maio."

O clube ainda lamenta a ausência do meia, que tem sido opção de qualidade quando se trata de comandar o meio-campo: "A ausência do jogador de 30 anos será uma grande decepção para o técnico Erik ten Hag e para os torcedores, dada a consistência de suas atuações ao longo da temporada até agora, fazendo 31 partidas desde que chegou a Old Trafford."

Getty Images

O jogador superou recentemente complicações devido ao problema de saúde sofrido durante uma partida da Eurocopa 2020, chegando ao Manchester United em 2022. Eriksen somou 31 jogos disputados até então, marcando dois gols e concedendo nove assistências.

"No entanto, há esperança de que Christian possa retornar a tempo de desempenhar um papel nas fases finais da campanha", finalizou a equipe de Manchester no comunicado, esperando que o meia possa retornar em breve para as últimas rodadas da Premier League e Liga Europa.