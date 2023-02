Maldição do sétimo ano assombra Jürgen Klopp, dessa vez no Liverpool

Técnico alemão constuma não ir bem quando atinge sete anos à frente de um clube; Mainz 05 e Borussia Dortmund "provam" isso

Que fase vive o Liverpool… Depois de um período de glórias sob comando de Jürgen Klopp, o treinador vai vivendo seu pior momento à frente da equipe - no seu sétimo ano. Coincidência ou não, essa não é a primeira vez que o trabalho do alemão cai de rendimento quando ele atinge essa marca, algo que aconteceu antes no Mainz 05 e no Borussia Dortmund, outros times treinados por ele.

Que Jürgen Klopp é um dos melhores técnicos do futebol nos últimos anos, isso é inegável. No entanto, mais uma vez, o alemão começa a viver uma queda de rendimento ao atingir seu sétimo ano no comando de um clube e, desta vez, o azarado que vive essa "maldição" é o Liverpool.

Foram sete títulos de Klopp com os Reds, entre eles Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e um Campeonato Inglês depois de 30 anos de jejum. Em 2023, porém, as conquistas parecem bem longe das metas do Liverpool, que já foi eliminado das Copas, não vive bom momento na Premier League e agora está se complicando na Champions.

O aproveitamento de Klopp no clube nesta temporada é relativamente baixo, apenas 53,9%, ainda mais em comparação ao que os torcedores se acostumaram nos últimos anos, quando o desempenho variou entre 60% e quase 80%.

Aproveitamento de Klopp no Liverpool

Temporada Aproveitamento (%) 2015/16 55,1 2016/17 65,2 2017/18 64,8 2018/19 75,7 2019/20 76,7 2020/21 61 2021/22 79,8 2022/23 53,9

*temporada em andamento

Essa queda, porém, parece já ser um padrão para Klopp, que viveu situações semelhantes em seus outros dois trabalhos como treinador. Tanto no Mainz 05 (2001 a 2008), quanto no Borussia Dortmund (2008 a 2015), em seu sétimo ano do alemão viveu momentos difíceis com as equipes.

No Mainz, depois de melhorar significativamente o futebol da modesta equipe, conseguiu evitar o rebaixamento à terceira divisão em seu primeiro ano, e depois dar o acesso à Bundesliga em 2003/04, em seu sétimo ano, viveu uma fase terrível. Foi justamente na temporada 2006/07, que o time caiu de volta para a segunda divisão alemã, com 32,3% aproveitamento - na temporada seguinte, sua sétima, não conseguiu subir de volta à elite, e encerrou sua passagem.

Getty Images

Aproveitamento de Klopp no Mainz 05

Temporada Aproveitamento (%) 2001/02* 62,7 2002/03* 60,7 2003/04* 44,1 2004/05 42,1 2005/06 39,8 2006/07 32,3 2007/08* 56,4

*segunda divisão alemã

Assim que saiu do Mainz, Klopp foi contratado pelo Borussia Dortmund, onde precisou de pouco tempo para conseguir um bicampeonato alemão, algo que ninguém, além do Bayern de Munique, alcançava desde 1995/96, quando o próprio BVB o fez. No entanto, depois de momentos incríveis, em seu sétimo ano, o treinador precisou brigar contra o rebaixamento, ficou de fora da zona de classificação para competições europeias e teve de longe seu pior aproveitamento, 51%.

Getty Images

Aproveitamento de Klopp no Borussia Dortmund

Temporada Aproveitamento (%) 2008/09 60,8 2009/10 56,7 2010/11 71,2 2011/12 72,3 2012/13 64,1 2013/14 69,9 2014/15 51

Klopp, porém, havia deixado claro que não acreditava na "maldição do sétimo ano", ao ser questionado sobre as coincidências em outubro de 2022, quando completou os sete anos à frente do Liverpool. "A situação nos clubes era muito diferente. Uma maldição de sete anos não está planejada ou acontece porque perdi energia, ou coisas assim", disse à época. Mas será que ele ainda pensa assim?