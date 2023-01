Liverpool não considera demissão de Klopp mesmo com crise em campo

Apesar da temporada ruim e da derrota para o Brighton por 3 a 0, o técnico mantém a confiança do clube e dos torcedores

Tem sido uma temporada difícil para o Liverpool até o momento, e a última derrota da equipe por 3 a 0 para o Brighton no último sábado (14) fez Klopp afirmar na coletiva de imprensa pós-partida que não lembrava de uma atuação pior em sua carreira.

"Não tenho a certeza se é porque passaram apenas alguns minutos desde o jogo, mas sinceramente não me consigo lembrar de um jogo pior", disse Klopp. "E quero dizer em toda [a minha carreira], não apenas no Liverpool".

Poucos que estiveram no Estádio Amex no sábado discordariam de Klopp - embora as derrotas para o Watford em 2015 e 2020, e os 7 a 2 para o Aston Villa há alguns anos atrás, ou qualquer uma dessas seis derrotas em Anfield durante a "época pandêmica", poderiam chegar perto.

Não surpreende, pois, que Klopp tenha feito questão de elogiar os torcedores do Liverpool após o jogo. Ele sabe que precisa deles agora mesmo. Foi notável que no final a arquibancada estava meio vazia quando os seus jogadores, liderados por Harvey Elliott e Andy Robertson, fizeram o seu caminho para reconhecerem o apoio no apito final.

Alguns, tais como Mohamed Salah e Naby Keita, não se deram ao trabalho e desceram diretamente pelo túnel. Robertson cobriu o seu rosto de desespero, enquanto Alisson Becker tinha o seu nome cantado. O brasileiro, com razão, foi considerado isento das críticas dirigidas ao resto dos seus companheiros de equipe na Costa Sul.

Klopp, entretanto, ofereceu um pedido de desculpas àqueles que tinham feito a viagem de ida e volta de 10 horas a partir de Merseyside, apertando as suas mãos e curvando a cabeça. "Foram excepcionais, para ser honesto", disse ele depois. "Perceberam que não era o nosso dia, e mostraram que são verdadeiros apoiantes".

As alegrias da temporada passada, que os viu seguir o seu lado à beira da história, são agora uma memória distante. A equipe de Klopp é nona na Premier League, abaixo de Fulham, Brighton e Brentford e mais perto do fim da tabela do que do topo.

A equipe somou apenas oito pontos em nove jogos fora do campeonato, está fora da Taça Carabao e precisa ganhar um jogo complicado contra o Wolves na terça-feira para manter vivas as suas esperanças na FA Cup. Poucos irão viajar para Molineux com otimismo, dadas as recentes exibições.

A pressão está aumentando, com Klopp lutando para encontrar respostas sobre a razão pela qual a sua equipe caiu tão drasticamente desde a temporada passada, e com a necessidade de novas contratações, particularmente no meio-campo, mais óbvia a cada jogo que passa.

Em alguns clubes - o Chelsea, por exemplo - a posição do treinador estaria sob pressão, mas há poucas hipóteses disso acontecer no Liverpool, onde Klopp mantém o apoio inequívoco dos proprietários do clube. E com razão, também, dadas as suas notáveis realizações em Merseyside. Os torcedores também continuam a apoiá-lo firmemente.

Houve algumas manifestações de dissidência no sábado. Henderson, que vem fazendo uma temporada ruim, foi repreendido por não ter jogado para a frente suficientemente rápido no primeiro tempo, enquanto houve gritos de raiva quando o Liverpool permitiu que Robert Sanchez, o goleiro do Brighton, ficasse com a bola aos seus pés durante 30 segundos ou mais, sem ser desafiado, na segunda etapa.

Contudo, é revelador que muitas das verdadeiras críticas estão a ser dirigidas ao Fenway Sports Group (FSG) sobre a sua percepção de incapacidade, ou recusa, de gastar muito dinheiro em reforços de qualidade.

Os americanos, claro, podem argumentar que isso é um pouco injusto, tendo sido gasto até 44 milhões de libras (R$ 268,4 milhões, aproximadamente) em Gakpo no início deste mês, tendo assinado com Darwin Nunez pelo que poderia acabar por ser uma taxa recorde do clube na última janela, e tendo feito de Salah o jogador mais bem pago da história do clube em Julho.

Getty

Ofereceram a Klopp um novo contrato de quatro anos na primavera passada, e tomaram medidas para montar uma nova e mais jovem equipe com jogadores como Diogo Jota, Ibrahima Konate e Luis Diaz, bem como Nunez e Gakpo - todos recrutados por taxas consideráveis desde que o título da Premier League foi conquistado em 2020.

O que eles não fizeram, no entanto, é abordar a principal fraqueza do elenco - o seu meio-campo - fazendo compras de alto nível, e até que o façam, é difícil ver o Liverpool competindo nos grandes títulos, como o fizeram nas últimas quatro ou cinco temporadas, e como o fizeram de forma emocionante em quatro frentes na última temporada.

Precisam de pelo menos dois meias centrais, provavelmente três, e também há um problema próximo na defesa, com Virgil van Dijk e Joel Matip bem na casa dos 30 anos, e com o mau momento de Joe Gomez desde o regresso de sua lesão.

Isso são quatro grandes sinais, sinais-chave. Uma tarefa infernal, mesmo para um gerente do talento de Klopp. Ele insiste que continua tão empenhado e motivado como sempre, e devemos acreditar na sua palavra, embora tenha havido sinais claros nesta época de que a sua frustração está crescendo.

Comentários em conferências de imprensa sobre restrições financeiras e o "caminho" do FSG não passam despercebidos, ao mesmo tempo que referências a "o departamento médico" também apontam para questões internas.

Certamente a lista de lesões do clube, que atualmente contém Van Dijk, Jota, Diaz, Nunez, Roberto Firmino e Arthur, tem sido um grande fator no declínio do Liverpool, embora a má fase dos principais jogadores - Henderson, Van Dijk, Fabinho, até Salah - devam preocupar mais o treinador e a sua equipe. A falta de pressão, energia e fisicalidade da equipe, entretanto, é tão evidente como o escudo no peito dos jogadores.

"Vá lá, a equipe que escolhemos hoje não foi realmente má", disse Klopp em Brighton, mas tal como em Brentford e no jogo da taça contra os Wolves, os jogadores do Liverpool não puderam ou não quiseram fazer o que ele lhes pediu.

"Penso que os jogadores ouvem, de fato tenho a certeza disso", disse Klopp, "mas eu sei de onde vêm porque vejo que não parecia", completou.

O que se tornou evidente é que não haverá uma solução rápida. Mesmo outra assinatura de Janeiro não transformaria as coisas de um dia para o outro, e não há nenhum sinal nesta fase de que Liverpool esteja a planear uma de qualquer forma, com "objetivos a longo prazo" a serem perseguidos para o Verão em vez disso.

Como é que isso irá acontecer, com o clube ainda à venda e o diretor desportivo, Julian Ward, abandonando o clube no final da temporada, ainda está para ser visto. No meio de tudo isto, Klopp e o seu pessoal devem encontrar as respostas, no campo de treino, na sala de análise e no camarim.

Ainda há muito talento de elite dentro desta equipe do Liverpool, e encontrar uma forma de permitir que isso se mostre de novo deve estar no topo da lista de prioridades do treinador. O caráter é necessário, a coragem é necessária, e os grandes jogadores precisam de se destacar.

Entretanto, espera-se que o fim do jogo contra o Wolves na terça-feira seja de alegria para os torcedores. Eles podem não estar a desfrutar do que estão vendo neste momento, mas Klopp sabe que ainda pode contar com o seu apoio inabalável. E isso será crucial se os Reds quiserem cavar a sua saída do buraco em que se encontram. O tempo para a união em Anfield é agora.