Lyon x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), pela semifinal da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo vaga na final da Champios League, e de Munique entram em campo na tarde desta quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), o Estádio José Alvalade, em Lisboa. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, no Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lyon x Bayern de Munique DATA Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 LOCAL Estádio José Alvalade - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bayern segue embalado na UCL após eliminar o Barça com goleada / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no TNT (veja como sintonizar junto à sua operadora de TV por assinatura), na página do Esporte Interativo no Facebook e no EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Bayern de Munique segue imparável na Liga dos Campeões. Após golear o , e até mesmo o Barcelona por 8 a 2 nas quartas de final, os alemães chegam embalados e confiantes para o duelo contra o Lyon.

O técnico Hansi-Flick poderá contar com o retorno do lateral-direito Pavard, assim como Coman, que está 100% fisicamente. No entanto, a equipe deve seguir a mesma formação, com Kimmich e Perišić.

Já o Lyon chega como o maior azarão após eliminar o nas quartas de final com a vitória por 3 a 1.

O técnico Rudi Garcia também contará com o seu elenco à disposição. Moussa Dembélé, autor de dois gols contra os ingleses, pode iniciar entre os titulares.

Provável escalação do Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Bruno Guimarães, Caqueret, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi (Dembélé).

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Kimmich (Pavard), Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka (Kimmich), Müller; Perišić, Lewandowski, Gnabry.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 4 x 1 Chelsea 8 de agosto de 2020 2 x 8 Bayern de Munique Champions League 14 de agosto de 2020

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Lyon Champions League 7 de agosto de 2020 Manchester City 1 x 3 Lyon Champions League 15 de agosto de 2020

CAMPANHA NA LIGA DOS CAMPEÕES

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO FASE DATA GOLS Bayern de Munique 3 x 1 Grupo B 18 de setembro de 2019 Coman, Lewandowski, Muller Tottenham 2 x 7 Bayern de Munique Grupo B 1 de outubro de 2019 Kimmich, Lewandowski (2x), Gnabry (4x) Olympiacos 2 x 3 Bayern de Munique Grupo B 22 de outubro de 2019 Lewandowski (2x), Tolisso Bayern de Munique 2 x 0 Olympiacos Grupo B 6 de novembro de 2019 Lewandowski, Perisic Estrela Vermelha 0 x 6 Bayern de Muniquue Grupo B 26 de novembro de 2019 Lewandowski (4x), Goretzka, Tolisso Bayern de Munique 3 x 1 Tottenham Grupo B 11 de dezembro de 2019 Coman, Muller, Coutinho Chelsea 0 x 3 Bayern de Munique Oitavas de final 25 de fevereiro de 2020 Gnabry (2x), Lewandowski Bayern de Munique 4 x 1 Chelsea Oitavas de final 8 de agosto de 2020 Lewandowski (2x), Perisic, Tolisso Barcelona 2 x 8 Bayern de Munique Quartas de final 14 de agosto de 2020 Muller (2x), Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski, Coutinho (2x)

LYON