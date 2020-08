Festa? Reação de jogadores do Bayern após 8 a 2 surpreende presidente do clube

Rummenigge elogiou a postura de seus jogadores no vestiário após a histórica goleada sobre o Barcelona e destacou a importância de Alphonso Davies

Todos que acompanham e amam futebol ficaram estarrecidos com o que aconteceu na última sexta-feira (14). O de Munique não tomou conhecimento do , capitaneado por Lionel Messi, e aplicou uma sonora goleada por 8 a 2. O placar elástico estremeceu a cidade da Catalunha e deve ter efeitos devastadores no clube nos próximos dias. Ainda assim, o presidente do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummeniegge se disse surpreso com a comemoração discreta e foco de seus atletas após o memorável triunfo.

"Eu fui ao vestiário depois do jogo e eu estava esperando ver os rapazes celebrando essa grande vitória. Mas, ao invés disso, eu os vi ali, muito calmos e focados. Prontos para o próximo jogo", declarou Rummeniegge à SkySports Italia.

O jogo do Bayern contra o Barça era visto, dentre outras coisas, quase como um tira-teima entre Lewandowski e Messi. Embora sempre esteja entre os favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Messi precisava provar sua importância para um Barça que vinha em decadência. O massacre, porém, que teve apenas um gol de Lewandowski, serviu para criar uma marca importante da história recente do futebol: desde 2005 a não chegava a uma semifinal sem Messi e/ou Cristiano Ronaldo.

O fim de ciclo parece próximo no Barcelona, que contou até com o zagueiro Piqué falando que aquele momento era "o fundo do poço" e que ele poderia deixar o clube para que a reconstrução acontecesse.

Enquanto isso, no Bayern, o tempo parece ser de uma primavera, um verdadeiro renascimento do clube com nomes e talentos jovens. Dois nomes em particular foram citados por Rummeniegge como peças importantes nesse "novo" time da Baviera.

Em primeiro lugar, o mandatário elogiou o técnico Hans-Dieter Flick, que assumiu o time em novembro de 2019, como técnico interino após a demissão de Niko Kovac, e pelo bom trabalho acabou ficando como técnico principal. De acordo com Rummeniegge, Flick "mudou nossa temporada. Eu tenho que admitir que mesmo nós estamos surpresos pela forma como ele fez isso".

Porém, o presidente não pode deixar de destacar uma das grandes revelações dessa jovem equipe: o lateral-esquerdo canadense, Alphonso Davies. O jovem de 19 anos foi responsável por uma das mais espetaculares jogadas daquela partida e foi um destaque no apoio ao ataque e na marcação.

"Alphonso Davies tem uma velocidade incrível e uma grande vontade de aprender. Ele foi contratado como ponta-esquerda e agora é um lateral-esquerdo, e assim ele é indispensável para o nosso time hoje", declarou o cartola.

O próximo jogo do Bayern de Munique é pela semifinal da Champions League contra o Lyon, que venceu o Manchester City e eliminou Pep Guardiola mais uma vez nas quartas de final da competição. Bayern x acontece na quarta-feira (19), às 16h (de Brasília).