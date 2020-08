Final da Liga dos Campeões 2019/20: quando é, horário, onde assistir e mais da decisão

Com o PSG classificado; confira tudo sobre a grande decisão da Champions League

E a decisão da Liga dos Campeões já está muito próxima! A maior competição de clubes do Velho Continente, com sede fixa em Portugal devido a pandemia do coronavírus, já um de seus finalistas definidos: o PSG bateu o RB Leipzig por 3 a 0 e está na final da competição pela primeira vez em sua história .

A grande decisão será disputada em jogo único, com prorrogação e pênaltis em caso de empate.

Veja a data, o horário, a premiação e onde assistir a final da Liga dos Campeões!

Final da Liga dos Campeões 2019/20: data e local da partida

JOGO x a definir DATA Domingo, 23 de agosto de 2020 LOCAL Estádio da Luz, em Lisboa ( ) HORÁRIO 16h (de Brasília)

O PSG já sabe quando vai entrar em campo na grande decisão da : os times se enfrentam neste próximo domingo (23), às 16h (de Brasília).

O duelo será realizado no Estádio de Luz, em Lisboa, Portugal. Inicialmente, a decisão seria disputada em Istanbul, na , mas, com a pandemia do coronavírus Covid-19, a Uefa decidiu por realizar a reta final da Liga dos Campeões como um torneio de tiro curto e sede fixa, em jogos únicos.

Assim, a entidade escolheu Portugal como sede para as partidas finais da Liga dos Campeões.

A partida não terá a presença de torcedores.

Como foram as semifinais da Liga dos Campeões 2019/20?

O PSG derrotou o e se classificou com facilidade na primeira semifinal da competição. Agora, o clube espera a definição do outro semifinalista, que está entre Bayern de Munique e Lyon . Os clubes se enfrentam nesta próxima quarta-feira (19), às 16h (de Brasília).

PSG 3 x 0 RB Leipzig

3 x 0 RB Leipzig de Munique x

Caminho dos times na competição

PSG

JOGO FASE DATA GOLS PSG 3 x 0 Grupo A 18 de setembro de 2019 Di María (2) e Meunier 0 x 1 PSG Grupo A 1 de outubro de 2019 Icardi 0 x 5 PSG Grupo A 22 de outubro de 2019 Icardi (2) e Mbappé (3) PSG 1 x 0 Club Brugge Grupo A 6 de novembro de 2019 Icardi Real Madrid 2 x 2 PSG Grupo A 26 de novembro de 2019 Benzema (2); Mbappé e Sarabia PSG 5 x 0 Galatasaray Grupo A 11 de dezembro de 2019 Icardi, Sarabia, Mbappé, Neymar e Cavani 2 x 1 PSG Oitavas de final 18 de fevereiro de 2020 Haaland (2); Neymar PSG 2 x 0 Borussia Dortmund Oitavas de final 11 de março de 2020 Neymar e Bernat PSG 2 x 1 Quartas de final 12 de agosto de 2020 Marquinhos e Choupo-Moting; Pasalic RB Leipzig 0 x 3 PSG Semifinais 18 de agosto de 2020 Marquinhos, Di María e Bernat

Qual a premiação para o campeão da Liga dos Campeões 2019-20?

O time que for campeão da Liga dos Campeões 2019-20 sairá com nada menos do que 19 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões), enquanto que o vice sai apenas com 15 milhões de euros (R$ 95 milhões).

Ou seja: o vencedor da final ganhará, além do troféu, um bônus de quatro milhões de euros - além do resto das premiações em toda a competição .

Onde assistir à final da Liga dos Campeões 2019-20?

A final da Champions League terá transmissão, como de costume, pela TNT, na TV fechada, Facebook, no streaming gratuito, e pelo EI Plus, serviço de assinatura do Esporte Interativo.

Confira o número da TNT nas principais operadoras de TV por assinatura.