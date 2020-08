Quando é a final da Liga dos Campeões 2019/20?

Depois da maratona de jogos, a decisão está cada vez mais próxima, no dia 23 de agosto

A Liga dos Campeões 2019/20, uma ano atípico, passou por algumas turbulências e algumas mudanças. Por causa da pandemia de coronavírus Covid-19 teve de ser paralisada, voltou em uma "bolha" em e teve que mudar até o palco da grande final, que vai se aproximando.

Antes marcada para acontecer em Istambul, na , a final, junto com as quartas e semifinais do Champions, foi transferida para Lisboa, em Portugal, onde todos os times se concentraram para o "final 8".

Quando é a final da Liga dos Campeões 2019/20

Depois de uma verdadeira maratona, com nove jogos em menos de um mês, o dia para conhecermos o grande vencedor da Europa na temporada 2019/20 é domingo, 23 de agosto, às 16h (de Brasília). O duelo vai acontecer no Estádio da Luz, em Lisboa, casa do .

Quem pode chegar à final Liga dos Campeões 2019/20

Três dos quatro semifinalistas já estão definidos. enfrenta o Red Bull Leipzig, já o de Munique espera o vencedor do duelo entre Manchester City e Lyon para conhecer o seu adversário.

Entre os possíveis finalistas, temos apenas um time que já venceu a Champions, o Bayern de Munique, os outros todos estão em busca do título inédito.

Como funciona a final da Liga dos Campeões

A final da Champions é disputada em jogo único, entre os vencedores de cada uma das duas semifinais. O estádio é sempre neutro e, por isso, ninguém tem vantagem do empate, caso o jogo termine empatado no tempo regulamentar vamos para a disputa da prorrogação, com dois tempo de 15 minutos. Se o empate persistir, o vencedor será definido na disputa de pênaltis.

Assim como os outros jogos da retomada da Liga dos Campeões após a paralisação causada pela pandemia, a grande final também não terá presença dos torcedores no estádio, por questões sanitárias.