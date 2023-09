Londrina x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (28), no Estádio do Café; veja como acompanhar na TV e na internet

Londrina e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira (28), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há sete jogos, com cinco derrotas e dois empates, o Londrina volta a campo pressionado após a goleada sofrida para o Sport por 4 a 0 na última rodada. Na zona de rebaixamento, com 21 pontos, o técnico Roberto Fonseca busca manter a esperança de que a equipe permaneça na Série B.

"Fazer de tudo para que possa ter uma retomada em algum momento nessa reta final e a permanência na Série B. O que falei desde que assumi, ia procurar dar minha contribuição o máximo possível. Se tem essa possibilidade, temos que buscar, e é isso que vou fazer com os jogadores. Nós vamos ter que buscar", afirmou.

Mais artigos abaixo

"Vamos trabalhar. Precisamos do torcedor. Sem o torcedor não vamos conseguir, com certeza vamos sucumbir. Precisamos juntar as nossas forças se quisermos um time pensando na permanência na Série B ", completou.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, em 13º lugar, com 34 pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas na Série B. Para o confronto, o técnico Fernando Marchiori pode repetir a equipe que venceu o Vila Nova por 2 a 1.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Londrina soma cinco vitórias, contra quatro do Sampaio Corrêa, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Sampaio venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Londrina: Neneca (Lucas Frigeri); Lucas Mendes, Gabriel, Rafael Vaz, Marcos Pedro; João Paulo, Garraty e Ariel; Paulinho Moccelin, William Barbio e Iago Dias. Técnico: Roberto Fonseca.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Ícaro, Rafael Jansen e Pará; Mikael, Neto Paraíba, Robinho, Vitinho e Pimentinha; Ytalo. Técnico: Fernando Marchiori.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Não há desfalques confirmados.

Quando é?