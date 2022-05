Liverpool x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Premier League 2021/22

Liverpool e Tottenham se enfrentam neste sábado (7), em Anfield, a partir das 15h45 (de Brasília), pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Tottenham DATA Sábado, 7 de maio de 2022 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (7), em Anfield.

MAIS INFORMAÇÕES

Após garantir a classificação para a final da Champions League, o Liverpool volta as atenções para a Premier League.

Faltando três rodadas para o término do campeonato, o Manchester City, líder, e o Reds, na segunda posição, estão separados por apenas um ponto na tabela de classificação.

Enquanto o Liverpool briga pelo título do Inglês, o Tottenham, com 61 pontos, busca voltar ao G-4. Atualmente, os Spurs estão dois pontos atrás do Arsenal, quarto colocado.

Harry Kane será a principal arma da equipe londrina. O capitão inglês marcou sete vezes e deu duas assistências em 13 jogos da Premier League contra o Liverpool, incluindo quatro gols e uma assistência em sete jogos em Anfield.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 0 x 1 Liverpool Premier League 30 de abril de 2022 Villarreal 2 x 3 Liverpool Champions League 3 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aston Villa x Liverpool Premier League 10 de maio de 2022 16h (de Brasília) Chelsea x Liverpool Copa da Inglaterra 14 de maio de 2022 12h45 (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Brentford 0 x 0 Tottenham 23 de abril de 2022 23 de abril de 2022 Tottenham 3 x 1 Leicester City Premier League 1 de maio de 2022

Próximas partidas