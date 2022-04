Liverpool x Everton: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Derby de Merseyside! No Anfield, Liverpool e Everton se enfrentam neste domingo (24), a partir das 12h30 (de Brasília), em clássico atrasado válido pela 34ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na internet. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Everton DATA Domingo, 24 de abril de 2022 LOCAL Anfield, Liverpool - ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo deste domingo (24), no Anfield.

Getty

MAIS INFORMAÇÕES

O Liverpool é o vice-líder da Premier League, com 76 pontos marcados.

Os Reds não perdem no campeonato há 13 jogos e sabem que um triunfo pode colocá-los na ponta da tabela.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Everton é o 17º colocado do inglês, com 29 pontos.

Os Toffees precisam de uma vitória para tentar se distanciar da zona de rebaixamento.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 4 x 0 Manchester United Premier League 19 de abril de 2022 Manchester City 2 x 3 Liverpool Copa da Inglaterra 16 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Villarreal Champions League 27 de abril de 2022 16h (de Brasília) Newcastle x Liverpool Premier League 30 de abril de 2022 8h30 (de Brasília)

EVERTON

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 1 x 1 Leicester Premier League 20 de abril de 2022 Everton 1 x 0 Manchester United Premier League 9 de abril de 2022

Próximas partidas