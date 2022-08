Liverpool x Bournemouth: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece neste sábado (27), pela quarta rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

O Liverpool recebe o Bournemouth na tarde deste sábado (27), no Anfield, às 8h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Os Reds entram em campo buscando a sua primeira vitória no Inglês e vêm de uma derrota em clássico para o Manchester United. O departamento médico do clube segue cheio, além de Darwin Núñez seguir suspenso.

O Liverpool é o 16º colocado, com 2 pontos marcados, e devem ter Fabinho entre os titulares, enquanto Kelleher é dúvida.

Do outro lado, o Bournemouth também tem desfalques por lesão, mas conta com o retorno de Jamal Lowe, recuperado, enquanto Solanke com dores no tornozelo é dúvidas. Os visitantes estão em 15º lugar, com 3 pontos.

Prováveis escalações

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Diaz.

Possível escalação do Bournemouth: Travers; Mepham, Senesi, Kelly; Smith, Pearson, Lerma, Zemura; Tavernier, Moore, Christie.

Desfalques da partida

Liverpool:

Thiago Alcantara, Diogo Jota, Joel Matip, Curtis Jones, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Ibrahima Konate e Calvin Ramsay: departamento médico.

Darwin Núñez: suspenso.

Bournemouth:

Joe Rothwell, Ryan Fredericks, David Brooks e Junior Stanislas: departamento médico.

Quando é?

JOGO Liverpool x Bournemoutbah DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Anfield, Liverpool - ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Bournemouth

JOGO CAMPEONATO DATA Norwich 2 (3) x (5) 2 Bournemouth Copa da Liga 23 de agosto de 2022 Bournemouth 0 x 3 Arsenal Premier League 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bournemouth x Wolverhampton Premier League 31 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Nottingham Fortes x Bournemouth Premier League 3 de setembro de 2022 11h (de Brasília)

Liverpool

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 2 x 1 Liverpool Premier League 22 de agosto de 2022 Liverpool 1 x 1 Crystal Palace Premier League 15 de agosto de 2022

Próximas partidas