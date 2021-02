Saudades de casa, suborno com McDonald's e 'MVP' no Liverpool: A ascensão de Roberto Firmino

De infância pobre em Maceió e teste frustrado no São Paulo a ídolo no Hoffenheim e no Liverpool. Conheça a trajetória do craque brasileiro

Nascido e criado em Maceió, Alagoas, uma das cidades mais perigosas do mundo, Roberto Firmino ensaiava desde pequeno sua enorme carreira como jogador de futebol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mesmo sob protestos dos pais protetores, o menino tinha a bola como companheira em tempo integral, seja jogando pelo terreno acidentado de seu bairro, ou quando dormia abraçado com ela, segundo revelou a própria mãe em entrevista ao The Sun.

Aos 14 anos de idade, com ajuda financeira de familiares, Firmino viajou para um teste no São Paulo, onde foi reprovado. Em um cenário que parecia negativo, o atacante terminou percebido pelo Figueirense, que se interessou pelo potencial do jovem Roberto.

A mudança de mais de 3 mil quilômetros custou mais empréstimos à família, além de mais de dois anos distante do jovem. Na opinião de Christian Rapp, chefe da companhia envolvida na contratação do jogador pelo Hoffenheim, Firmino canalizou toda a dor da distância em forças para progredir no futebol.

Depois de pouco mais de um ano atuando na base do time catarinense, em 2009 Firmino fez sua estreia como profissional aos 18 anos, por um Figueirense que disputava a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e logo começou a chamar a atenção de times europeus, que perceberam no garoto muito potencial técnico.

O brasileiro chegou a ser convidado para um teste no Olympique de Marselha, mas acabou barrado em uma escala em Madrid, quando foi enviado de volta ao Brasil e teve sua entrada na Espanha proibida por dez anos. Foi aí que começou a história do atacante com o Hoffenheim.

Avaliado pelo clube alemão inicialmente por vídeos, Firmino despertou interesse de Ernst Tanner, diretor de esportes do Hoffenheim, que voou até o Brasil para ver mais de perto a promessa do Figueirense.

Na partida de avaliação, Firmino não foi escalado como titular, atuando por apenas dez minutos no final do jogo. Rapp conta que precisou convencer Tanner a não desperdiçar sua viagem até o Brasil, e conseguiu até mesmo infiltrar o diretor em um treinamento do Figueirense, tudo isso com a ajuda de alguns vales do McDonald 's.

“Era possível que ele não jogasse novamente, e todo o esforço tivesse sido em vão. Para nossa surpresa, ele foi escalado como titular, mesmo depois de críticas do técnico durante o treino. Àquela altura ele havia disputado cerca de 40 jogos pelo Figueirense, mas esse com certeza foi o seu melhor. Antes mesmo do intervalo, Ernst Tanner já me dizia que precisávamos contratá-lo o quanto antes, em janeiro”, contou Rapp.

Contratado por pouco menos de 4 milhões de euros pelo Hoffenheim, Firmino chegou à Alemanha no início de um rigoroso inverno. Vindo do verão de Florianópolis, onde as temperaturas beiram os 30 graus, o brasileiro enfrentou dificuldades para se adaptar ao clima local, além de sofrer com outro problema - sua timidez.

Olheiro do clube alemão na época, Lutz Pfannenstiel revela que os exames médicos e testes físicos do atacante assustaram a comissão do time. “Os resultados dos exames foram os piores que já vi em um jogador de futebol. Eram tão ruins, que cheguei a me perguntar se ele seria capaz de jogar profissionalmente”.

Para conseguir ritmo de jogo e se acostumar com as condições locais, Firmino chegou a treinar com o elenco sub-23 do TSG, e passou a segunda metade da temporada praticamente toda no banco de reservas. Nesse momento, a contratação do brasileiro já era contestada pela diretoria e pela imprensa, que questionava se o atacante era bom o bastante para a Bundesliga.

Treino duro (inclusive fora dos horários tradicionais) e horas e horas na sala de musculação fizeram com que Firmino ganhasse massa e condição rapidamente. A ajuda do preparador brasileiro Cesar Thier também é tida como vital para a adaptação do atacante, que era recebido pela família de Cesar para jantar pratos de seu país e ouvir música brasileira.

Após uma boa segunda temporada pelo time alemão, quando marcou sete gols e deu quatro assistências, Firmino parecia pronto para decolar pelo Hoffenheim. A essa altura, sua criatividade, habilidade e agressividade já eram vistas como pontos valiosos do atacante.

Após a quase queda do time na temporada 2012-13, Firmino tornou-se o principal jogador da equipe, quando fez sua melhor temporada pelo clube alemão. Foram 22 gols e 16 assistências, números que alertaram os gigantes europeus sobre o brasileiro do Hoffenheim, e abriram as portas para sua transferência para a Inglaterra.

Comprado por 41 milhões de euros pelo Liverpool em 2015, Firmino não demorou a se encontrar com Jurgen Klopp, treinador alemão que assumiu a equipe três meses depois de sua chegada.

“O fato de Klopp ter sido contratado foi a melhor coisa que poderia acontecer do ponto de vista de Roberto. Ele sabia exatamente o que o treinador esperava dele, muita pressão e agressividade. O seu estilo de jogo simplesmente se encaixa com o de Klopp”, disse Pfannenstiel.

A parceria rendeu frutos que ficarão na história do Liverpool, com Firmino como um dos grandes responsáveis pelas brilhantes conquistas da Liga dos Campeões em 2018/19 e da Premier League em 2019/20. O ex-analista do Hoffenheim, Johannes Spors, classifica Roberto como o “jogador extra-classe mais discreto que existe”, em referência ao trabalho de suporte do atacante a Mohamed Salah e Sadio Mané, estrelas do Liverpool.

“Ele tem todas as habilidades necessárias para brilhar, mas muitas vezes deixa que os outros brilhem por ele, e é por isso que é indispensável para Klopp. Todos falam muito de Salah e Mané, mas no meu ponto de vista Roberto é o verdadeiro MVP do Liverpool”, completou Spors, usando a sigla em inglês para “jogador mais valioso”.