Por que Diogo Jota vai desfalcar Liverpool por até dois meses?

O atacante sofreu uma lesão no joelho no meio da semana e vai perder uma série de partidas importantes pelos Reds

O azar bateu à porta de Digo Jota numa temporada bastante trabalhosa para o departamento médico do . O atacante se machucou no empate com o Midtjylland, na , pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual foi substituído por Mané aos 42 minutos do segundo tempo.

E, de acordo com o técnico Jurgen Klopp, Diogo Jota, estará ausente entre seis e oito semanas.

"Consultámos vários cirurgiões e nenhum disse que era preciso uma operação. Mas ele [Diogo Jota] ficará de fora algum tempo. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas um mês e meio, dois meses. Não sabemos exatamente. A lesão é parecida com o Tsimikas, aliás. Inacreditável", disse o treinador, à Sky Sports.

Na pior das hipóteses, o atacante voltaria em meados de fevereiro, a tempo de disputar as oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas poderá perder até 12 jogos da Premier League, incluindo uma série de confrontos importantes contra potenciais rivais pelo título.

Se a lista de jogos festivos parece generosa com os Reds, no final de janeiro torna-se mais desafiador. O está programado para visitar Anfield em 16 de janeiro, enquanto quinze dias depois, há uma visita para enfrentar o .

Diogo Jota é um dos nomes mais importantes da temporada do Liverpool. O português de 24 anos marcou nove gols até aqui em 17 partidas com a camisa do atual campeão da .