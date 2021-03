O show de horror do Liverpool contado em números na Premier League

O time treinado por Jurgen Klopp, atual campeão inglês, vem batendo recordes negativos impressionantes

O futebol, assim como a vida, dá e tira. E, como diz o ditado, quanto maior a altura maior é o tombo. Depois de viver o seu maior momento de alta desde o auge histórico entre os anos 1970 e 1980, conquistando a Champions League em 2019 e acabando com o jejum de 30 anos sem o título inglês em 2020, o Liverpool treinado por Jurgen Klopp vive o seu pior momento e agora empilha recordes negativos.

A derrota por 1 a 0 frente ao Fulham, pela 27ª rodada da Premier League, marcou o sexto revés consecutivo do time dentro de sua casa. Nunca, em toda a sua história, o Anfield Road (vazio, é claro, sem a pressão da torcida por causa da pandemia de Covid) viu os Reds sofrerem tantas derrotas de forma seguida. Uma crise nítida para quem vê o comportamento do time após sofrer um gol, mas cuja gravidade também pode ser explicada nos números. Vamos a eles:

• O Liverpool nunca havia perdido seis jogos consecutivos dentro de casa.

• Esta já é a pior campanha do Liverpool como mandante no Campeonato Inglês, igualando as seis derrotas sofridas na temporada 1953-54. A mesma temporada em que os Reds ficaram na última posição e foram rebaixados.

• Já são oito jogos do Liverpool sem vitórias dentro de Anfield Road (seis derrotas, dois empates). Apenas uma vez os Reds viveram um jejum de vitórias maior como mandante: entre 1951 e 1952, bem antes de ascender como a potência futebolística que se tornou na década seguinte, foram 10 partidas sem vencer.

• Desde que a Opta Sports passou a coletar todas as estatísticas de finalizações na Premier League (2006-07), o Liverpool é o time mandante que vive o maior jejum sem marcar gols que não sejam: 1) de pênalti ou 2) gols contra, marcados por adversários. Foram 115 finalizações em Anfield e nenhum gol.

Klopp fala em queda na confiança do time

Várias são as explicações para a péssima fase do Liverpool, hoje na sétima posição e correndo sérios riscos de nem conseguir uma vaga na próxima Champions League. Um alto número de jogadores-chave lesionados (como o zagueiro Virgil van Dijk) e consequentes improvisações são fatores incontestáveis, mas a queda da (antes aparentemente inabalável) confiança do time tem sido nítida. E após a derrota para o Fulham Jurgen Klopp não escondeu isso.

“Nós criamos chances, tivemos chances, mas não marcamos o gol. E quando se está em uma situação como a nossa, o tempo vai passando e você não vai ficando cada vez mais forte. Fica mais e mais frágil. E foi por isso que nós perdemos”.

“Nós temos a mentalidade, mas não é a mentalidade que estamos acostumados. Mas os rapazes querem ganhar jogos. Eles queriam vencer hoje, eu vi isso, mas cometeram erros. O problema é este. Nós precisamos ter certeza de que os erros que cometermos não serão mais decisivos”.