Como Liverpool 'campeão de tudo' viu sonho virar pesadelo

Klopp prometeu que os Reds iriam "atacar" a defesa de seu título da Premier League, mas as coisas saíram diferentes nesta temporada

Era a manhã seguinte à noite anterior; 26 de junho de 2020. Klopp, cansado, sorrindo e vestindo um moletom 'Champions 19-20', estava falando via Zoom com a imprensa mundial.

Ele estava feliz, é claro. O Liverpool venceu a Premier League, depois de 30 anos, e terminou de forma bastante dominante. Naquela temporada , os Reds eram campeões da Inglaterra, campeões da Europa, campeões do mundo.



Campeões de tudo.

E então vieram as perguntas. 'Como é?', 'quando ele soube que isso iria acontecer?', 'qual foi o maior obstáculo que ele teve que superar?','Como foram as comemorações?'. E, a mais pertinente: 'o que viria a seguir para esta equipe?' Claro, ganhar uma vez é ótimo, mas que tal mantê-lo?

“Defendendo o título? Isso é realmente engraçado”, disse Klopp, incrédulo. “Já ouvi pessoas dizerem que só é real se ganharmos duas vezes seguidas. Isso é obviamente uma coisa inglesa, mas é muito engraçado!”.

Mais tarde, ele insistiu que o Liverpool não tentaria defender sua coroa, em vez disso, procuraria “atacar o próximo”.

“Esta equipe não vai deixar de querer. Temos espaço para melhorias e acho que há muito por vir”, afirmou.

Isso foi há apenas oito meses, mas já parece uma época diferente. O mundo mudou para todos, mas para o Liverpool começou a desmoronar nas últimas semanas. O sonho se tornou um pesadelo.

Sua defesa de título - ou ataque - está em frangalhos, acabada e coberta de gelo ainda no chão. Pior ainda, os resultados recentes, incluindo a derrota de sábado (13) para o Leicester, significam que as dúvidas sobre sua capacidade de garantir até mesmo um dos quatro primeiros lugares estão crescendo.

Manter os padrões dos últimos dois anos, em que desfrutou de campanhas de 97 e 99 pontos, sempre foi difícil, mas a queda do Liverpool tem sido notável.

Mas como chegamos a esse ponto? Como o sonho de 2019 e 2020 se transformou no pesadelo de 2021?

Os rivais começam a se reorganizar



Se o Liverpool queria um lembrete de como pode ser difícil estar no topo, isso aconteceu apenas uma semana depois de serem coroados campeões.

Eles enfrentaram o Manchester City, o time que havia destronado de forma tão abrangente, e perderam por 4 a 0, punidos impiedosamente por um lado determinado a reconquistar o título.

O City se reagrupou, gastando muito com Ruben Dias em uma tentativa de resolver seus problemas defensivos. O Manchester United melhorou muito na segunda metade da campanha, pós-lockdown e pós-Bruno Fernandes. O Chelsea era agressivo e atraente no mercado de transferências, Tottenham, Leicester e Everton pareciam que podiam seguir em frente.

Quem não gostaria bater no atual campeão? Esse é o problema quando você está de volta, todo mundo quer derrubá-lo.

O desastre contra o Aston Villa

É fácil esquecer agora, dado tudo o que aconteceu desde então, mas o Liverpool realmente começou bem a campanha.

Claro, eles foram um pouco frouxos ao derrotar o Leeds, mas foram convincentes ao vencer o Chelsea, uma semana depois, e o Arsenal em Anfield. Depois de três jogos no campeonato, somavam nove pontos e nove gols, contra três grandes times.

Também assinaram com Thiago Alcantara e Diogo Jota, contratações importantes para ajudar na evolução da equipe. Thiago brilhou na estreia em Stamford Bridge, Jota marcou na estreia na contra o Arsenal.

Depois veio o Aston Villa.

No início daquele dia, o Manchester United havia perdido por 6 a 1 em casa para o Tottenham. Na semana anterior, o Leicester havia colocado cinco pontos atrás do Manchester City no Etihad. Resultados para mostrar como o futebol mudou após o bloqueio e na ausência de torcedores.

O que aconteceu no Villa Park foi ainda mais incrível.

O manto de invencibilidade do Liverpool foi destruído ao perder para o Aston Villa por 7 a 2. Ollie Watkins marcou um hat-trick enquanto Jack Grealish e Ross Barkley corriam descontroladamente.

Os Reds estavam sem Sadio Mane e Alisson Becker. Três gols do Villa foram desviados e Mohamed Salah deveria ter marcado um pênalti, mas eles foram humilhados, suas falhas expostas na frente de uma audiência do horário nobre na noite de domingo. Foi a pior derrota na liga desde 1963.

Klopp foi filosófico na derrota. “Não é bom, mas é a vida e é o futebol”, disse ele. “Temos que lidar com isso e o faremos.”

Porém, algo mudou naquela noite. Klopp não sabia, mas as coisas estavam prestes a ficar realmente complicadas.

Perdendo sua aura

É notável olhar para trás na campanha do Liverpool para o título e ver o número de jogos disputados e que eles venceram.

Eles obtiveram 32 vitórias, 14 das quais por uma margem de um gol. Em casa ou fora, eles encontraram um caminho mesmo quando não tinham o melhor.

Mas não nesta temporada. Pouco a pouco, semana a semana, sua aura foi desaparecendo. Eles jogam da mesma maneira e tentam as mesmas coisas, mas as coisas mudaram. Esses jogos apertados começaram a ir contra eles, seus erros foram atacados.

De repente, todos sentem que têm uma chance. O Liverpool perdeu pontos contra seis das oito últimas equipes da Premier League, e sua forma realmente piorou desde o Natal.

Eles estavam no topo da classificação depois de derrotar o Crystal Palace por 7 a 0 em 19 de dezembro, mas somou apenas nove pontos em 30 possíveis desde então, perdendo cinco dos últimos sete jogos do campeonato.

As duas últimas derrotas, em particular, foram brutais. O Liverpool sofreu três gols em 10 minutos contra o City e três em sete minutos contra o Leicester no fim de semana. Eles permanecem em quarto por agora, mas podem cair para o oitavo lugar em breve.

O trabalho de salvamento





Então, o que acontece agora?

A semana do Liverpool é grande, com primeiro duelo das oitavas de final contra o RB Leipzig nesta terça-feira, e depois um jogo em casa contra o Everton na noite de sábado (20). Uma chance das coisas piorarem, com certeza, mas também uma oportunidade de sair da escuridão das últimas semanas.

Duas vitórias certamente iluminarão os céus de Anfield, e Klopp espera melhores notícias no campo de lesões, em particular de Fabinho, Naby Keita e Diogo Jota, cuja ausência por lesão no joelho desde 9 de dezembro tem sido muito sentida. Jota ainda está a algumas semanas da recuperação, segundo Klopp, mas Fabinho, Keita e o recém-chegado Davies estão todos mais próximos.

É difícil olhar positivamente para a forma recente, mas Klopp não se engana quando aponta para os bons sinais que o Liverpool deu algumas vezes.

A Liga dos Campeões representa uma chance de relançar a campanha, bem como, potencialmente, uma oportunidade de garantir uma vaga na competição da próxima temporada. É uma chance remota no momento, é claro, mas coisas estranhas acontecem.