No Liverpool, o que está ruim ainda pode piorar para Klopp

Em péssima fase, time foi derrotado pela quarta vez em seguida, viu rivais quebrarem tabu histórico e perdeu mais um defensor para a temporada

Quem vê o Liverpool de Jurgen Klopp sofrendo nos últimos meses da Premier League não consegue imaginar que o clube liderava com folga a competição nos últimos dias de 2020.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O confronto deste sábado (20) parecia o cenário ideal para o início da virada do atual campeão inglês, partida contra o Everton, que não vencia o maior rival desde 2010, e vinha de uma sequência de três partidas sem vencer. Com a bola rolando, o Liverpool voltou a decepcionar.

Derrotado por 2x0 com gols de Richarlison e Sigurdsson, o Liverpool viu o rival local quebrar não só sua invencibilidade de 11 anos no clássico, mas também a marca de mais de 20 anos sem bater os Reds no Anfield.

Nas nove partidas da Premier League disputadas em 2021, essa foi a sexta derrota do Liverpool, que ainda empatou uma vez e ganhou outras duas. O péssimo desempenho fez o time despencar na classificação, ficando fora da zona de classificação da Champions e até mesmo da Liga Europa.

Ao final da partida, Klopp comentou o resultado:

“Foi uma derrota dolorosa. Sabemos que permitimos um gol desnecessário no começo da partida, então não podemos nos esquecer disso. Quando não defendemos bem o bastante, ficamos expostos e sofremos gols. Também não conseguimos aproveitar os erros cometidos pelo adversário para marcar”, disse o treinador alemão, que também lamentou a lesão de Henderson na partida.

“Nenhum membro do departamento médico pareceu muito positivo, então parece se tratar de uma lesão mais grave. Vamos descobrir amanhã, depois dos exames. Foi uma enorme perda para o time, mas Nat Phillips fez uma ótima partida”, completou Klopp.

Sem Vigil Van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip, o Liverpool sofre com seu setor defensivo, que está muito desfalcado. Originalmente meia, Henderson vem atuando na posição mais recuada, mas terminou lesionado no duelo de hoje, e é mais uma preocupação para a sequência dos Reds.

Como se tantos pontos negativos não fossem o suficiente, o Liverpool também marcou sua história ao igualar a sequência de quatro derrotas em Anfield, a pior da história do clube, repetindo a campanha de 1923, temporada onde o Liverpool também era detentor do título nacional. Caso perca em casa para o Chelsea no próximo ia 4 de março, a marca será superada como a pior desde a fundação do time, em 1892.