Na disputa entre Diogo Jota e Firmino, Klopp comemora opções do Liverpool

O português é o vice-artilheiro dos Reds na temporada e marcou três vezes em goleada na Champions League

Nas últimas temporadas o encantou o mundo com a trinca ofensiva formada por Salah, Firmino e Mané. Os Reds conquistaram , e acabaram com o jejum de títulos na Premier League, mas Jurgen Klopp e os torcedores começavam a se preocupar com a falta de outras opções de ataque no elenco – especialmente em uma temporada envolta na pandemia e com o calendário tão exigente. Este não é mais um problema que circula nos corredores de Anfield por um motivo: Diogo Jota.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O português, uma das novidades para esta temporada após ser contratado junto ao , vem sendo um dos destaques do time e fez uma exibição para jamais se esquecer nesta terceira rodada do Grupo D da Champions League: marcou três gols nos incríveis 5 a 0 aplicados sobre a – equipe que chegou nas quartas de final na última edição do certame europeu e, por pouco, não eliminou o de Neymar. Jota fez os dois primeiros e viu Salah e Mané transformarem a vitória em goleada antes de completar o seu hat-trick. O luso, de 23 anos, foi substituído por Roberto Firmino. E as comparações do novo atacante com o brasileiro foram comuns enquanto a goleada era construída na .

Mais times

Klopp, contudo, só vê o lado bom desta disputa. Após o triunfo sobre o time da cidade de Bérgamo, o alemão exaltou Jota e Firmino antes de comemorar a “dor de cabeça boa” que passa a ter para formar seu ataque.

“Boas exibições nunca me dão dor de cabeça! Hoje a decisão foi clara para mim, fazia sentido usar a boa forma do Diogo e, depois, por causa da forma como a Atalanta joga e se defende. Nós deveríamos usar as habilidades do Diogo para nos ajudar”, disse. “Mas às vezes o mundo é um lugar ruim, uma vez que no momento em que alguém está brilhando nós começamos, imediatamente, a falar sobre outro jogador cuja sensação é de que tenha disputado 500 partidas seguidas. Se não tivéssemos o Bobby Firmino nem estaríamos na Champions League”.

FIM DE PAPO!



QUE VITÓRIA, REDS 💪 — Liverpool FC (@LFCBrasil) November 3, 2020

Klopp seguiu sua defesa de Firmino: “Ele será especial para a equipe. Para as várias pessoas no mundo que perguntam o que torna o Liverpool especial, a resposta delas é ‘a forma como Bobby Firmino vem jogando’. Para nós é importante contar com mais de 11 jogadores. Hoje o Diogo (Jota) fez um jogo muito, muito bom. Mas isso não tem nada a ver com o Bobby (Firmino) e não tem nada a ver com alguma dor de cabeça para mim. Estou mais do que feliz com os rapazes e pela forma como eles jogaram hoje”, concluiu.

Diogo Jota é sombra para Firmino, Mané ou Salah?

O ganho que Diogo Jota vai trazendo para o Liverpool pode ser uma boa ferramenta a ser usada em meio a uma temporada com tantos jogos em tão pouco tempo. Apesar do faro como centroavante, o português jogou a maior parte de sua carreira aberto pelo lado esquerdo de ataque – faixa de campo ocupada por Mané nos Reds – e também sabe atuar pela direita – onde costumeiramente fica Salah. Ou seja: pode fazer diferentes parcerias ao longo desta campanha.

Jota x Firmino

⚽️⚽️⚽️



Que homem 🤩 pic.twitter.com/TMWv6y4tS2 — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) November 3, 2020

Na contagem de gols, contudo, o português vai levando vantagem em relação ao brasileiro. Considerando todas as competições disputadas pelo Liverpool neste calendário 2020-21, Jota marcou sete gols (menos apenas do que os nove de Salah) em dez jogos. Firmino balançou as redes apenas uma vez em 11 partidas.

O brasileiro, contudo, leva a melhor nas assistências: foram dois passes para gols (menos apenas em relação aos três de Alexander-Arnold) contra nenhum do português.

De qualquer forma, quem ganha nesta disputa é o Liverpool – que lidera a Premier League e sua chave na Champions.

.