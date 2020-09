Quem é Diogo Jota, reforço de quase R$ 315 milhões do Liverpool?

Após belas temporadas no Wolverhampton, Diogo Jota se junta a Thiago Alcântara para reforçar a equipe de Jurgen Klopp

O demorou para fazer novas contratações, mas anunciou uma dupla de sucesso nos últimos dias. Após a chegada de Thiago Alcântara, que já era esperada em Anfield há algum tempo, os Reds também fecharam com Diogo Jota, atacante português de 23 anos que fez belas temporadas pelo .

E clube não economizou para trazer o novo reforço. Segundo a BBC, a transferência está avaliada em 41 milhões de libras (R$ 285 mi, na cotação atual), mas pode chegar a 45 milhões (R$ 313 mi), caso o jogador atinja algumas metas e objetivos.

A negociação também envolveu o defensor Ki-Jana Hoever, de 18 anos, que faz o caminho inverso e deixa a equipe os Reds para se juntar aos por cerca de nove milhões de libras (R$ 62 mi), com chance de subir a 13,5 milhões (R$ 94 mi).

Mas quem é Diogo Jota?

Diogo Jota iniciou sua carreira no Paços Ferreira, de , em 2014/15, com apenas 18 anos. Mas apesar da pouca idade, conseguiu se destacar rapidamente, se tornando o jogador mais novo a marcar dois gols na mesma partida em Portugal desde Cristiano Ronaldo.

Na temporada seguinte, ele anotou 14 gols e 10 assistências em 35 partidas disputadas, e foi eleito o melhor jovem do Campeonato Português.

Após o destaque, ele assinou com o , da , mas foi emprestado por uma temporada ao , também de Portugal.

No clube, ele marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões, alguns dias depois de completar 20 anos, na goleada diante do por 5 a 0. Com o tento, ele também se tornou o mais jovem a marcar pelo Porto na competição.

Então, Jota foi emprestado novamente pelo Atlético de Madrid, desta vez para o Wolverhampton, que na época disputada a EFL Championship, a segunda divisão do futebol inglês.

Depois de um ano na , ele foi comprado em definitivo pelos Wolves, por 14 milhões de euros, e foi um dos principais nomes da equipe no acesso à Premier League, em 2017/18.

Na última temporada, o Wolverhampton foi uma das grandes surpresas do Campeonato Inglês, terminando a competição na sexta colocação, quando Diogo Jota teve a temporada mais goleadora de sua carreira, anotando 16 gols.

Estilo de jogo

Diogo Jota se destacou como o grande parceiro de Raúl Jiménez no ataque dos Wolves, fazendo o papel de segundo atacante com muita movimentação. O português também atuou aberto pelo lado em algumas oportunidades e mostrou versatilidade.

Jiménez foi o grande goleador da equipe na última temporada, balançando as redes 27 vezes, é verdade. Mas uma boa parte desses gols nasceu com as jogadas de Diogo Jota.

E o Liverpool sabe bem disso. Na , os Reds foram eliminados justamente diante dos Wolves, em derrota por 2 a 1, com grande atuação da dupla Jota e Jiménez.

Agora, o jovem português chega para ser o reserva que o Liverpool não teve na temporada passada, podendo atuar no lugar de qualquer um dos atacantes da equipe, principalmente no de Firmino, que não tinha nenhum reserva imediato no elenco.