Manchester City reescreve seus recordes com Guardiola

Os Citizens mais uma vez bateram o Arsenal e estão isolados e tranquilos na liderança da Premier League

Pep Guardiola já possui uma lista de recordes pelo Manchester City desde que chegou ao Etihad Stadium, na temporada 2016-17, mas não cansa de fazer seu time estipular novas marcas impressionantes. A maior sequência de vitórias na história de um clube inglês chegou agora a 18 jogos, após a vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal, em Londres, pela 25ª rodada da Premier League. Os Citizens lideram a competição com ampla vantagem sobre os demais concorrente: já são dez pontos de diferença para o Leicester, segundo colocado.

O mais recente triunfo não chega a ser novidade. Se o Arsenal historicamente é um adversário que não consegue vencer tantas batalhas contra Guardiola, desde a chegada do técnico catalão à Inglaterra a freguesia só tem aumentado. Esta mais recente vitória, garantida graças a gol de cabeça marcado por Sterling logo no início do confronto, foi a oitava consecutiva em duelos de campeonato inglês entre os times. Esta é a pior sequência do clube londrino contra um adversário na primeira divisão, igualando sequência que aconteceu na década de 70 contra o Leeds. Pior: nas últimas quatro derrotas os Gunners sequer fizeram um gol.

Confortável na liderança, o time de Pep Guardiola conseguiu se estabilizar após um início de temporada bastante irregular. Estabeleceu o recorde de vitórias consecutivas ao bater o Swansea por 3 a 1, em 10 de fevereiro. Tinha, àquela altura, 15 triunfos enfileirados ininterruptamente. Vitórias sobre Tottenham, Everton e agora Arsenal (todos adversários de peso) estende o recorde para 18 jogos.

Outro recorde reescrito pelo City de Guardiola foi na sequência de vitórias obtidas como visitante. Foram 11, considerando todas as competições, igualando uma marca (adivinhem!) que pertencia ao próprio Manchester City treinado por Guardiola: entre maio e novembro de 2017 os Citizens também transformavam em inferno a vida dos mandantes pela Europa.