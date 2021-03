Liverpool leva má fase a outro nível e vira até piada no Inglês

Os Reds sofreram a sexta derrota consecutiva em casa, desta vez para o Fulham neste domingo (7)

Futebol sem torcedores não é nada, e futebol sem diversão também.

Certamente não há diversão em Liverpool agora. Sua campanha sem alegria ganhou um novo capítulo em Anfield neste domingo (7), quando foi derrotado pelo Fulham por 1 a 0.

São seis derrotas consecutivas em casa, cujo declínio tem sido surpreendente. Atuais campeões da Premier League, a equipe de Klopp está em queda livre. Sua forma no campeonato, após o Natal, fez com que ganhassem apenas três de seus 14 jogos.

Terrível. Realmente não há outra palavra para isso.

Em Anfield é ainda pior. Oito jogos, nenhuma vitória e apenas um gol marcado desde 27 de dezembro. Havia uma piada circulando em Merseyside esta semana, que a pessoa responsável pelos falsos aplausos da torcida em Anfield foi colocada em licença.

Esqueça o futebol da Champions League na próxima temporada, isso não vai acontecer e nem merece acontecer. A Liga Europa parece muito ambiciosa nesta fase.

Às vezes, o humor negro é tudo o que resta.

Alguns torcedores brincam que estão felizes pela equipe ter ultrapassado a marca dos 40 pontos.

Há um ano atrás, o Liverpool venceu o Bournemouth e abriu 25 pontos de vantagem na liderança da tabela. A equipe era a melhor e estava pronta para levantar o troféu.

E então, seis dias depois, tudo mudou. O botão de pausa foi pressionado e, quando a fita reiniciou, um filme diferente estava passando.

Um filme de terror, ao que parece.

O que diabos Klopp pode fazer sobre isso? Como isso pode ser aceitável para um clube do tamanho do Liverpool, uma equipe que passou os últimos três anos se estabelecendo entre os melhores do mundo?

As coisas devem melhorar quando os torcedores retornarem. Não há dúvida de que o Liverpool lutou mais do que a maioria em um mundo de estádios vazios. Não é por acaso que o desempenho mais convincente da temporada foi quando alguns milhares de torcedores puderam assistir ao jogo contra o Wolves em dezembro.

Por enquanto, ainda há a Champions League, embora você seja um apostador corajoso se apostasse na classificação contra o RB Leipzig na próxima semana, mesmo com uma vantagem de 2 a 0 no primeiro jogo.

Crédito para o Fulham, que mereceu a vitória e o impulsionou na luta contra o rebaixamento.

Quanto a Liverpool, mais um jogo solitário o aguarda, um pouco mais previsível, mas cada vez mais vazio, reunindo gritos e ainda mais perguntas para o treinador, sua equipe e seus jogadores.

Todos em Anfield pararam de se divertir há muito tempo.