Firmino vira dilema no Liverpool: antes indispensável, brasileiro perde espaço

Com Jota e Shaqiri brigando por espaço no time, o camisa 9 está cada vez mais pressionado no time de Jürgen Klopp

Liverpool e Manchester City empatavam por 1 a 1 e Jürgen Klopp sentiu que precisava mudar no time antes dos 15 minutos do segundo tempo. Xherdan Shaqiri foi chamado e quando a placa da susbtituição foi levantada pelo quarto árbitro, Roberto Firmino se mostrou surpreso e rapidamente deixou o gramado do Etihad Stadium.

O brasileiro, normalmente, é fundamental para jogos grandes como este, que requerem percepção e discplina tática, além de passes precisos. Mas com o sofrendo para controlar o jogo, Firmino foi sacrificado.

No dia 6, sexta-feira, Klopp havia reafirmado que o brasileiro é faz a diferença no time, criticando aqueles que dizem que a influência de Firmino é pouca ou que o retorno de gols do centroavante é um problema. Nos últimos 31 jogos com os Reds, o camisa 9 marcou apenas três vezes. Na temporada atual, são 12 partidas e apenas um gol marcado.

Firmino foi deixado no banco de reservas no duelo contra a Atalanta, no meio de semana. Voltou ao time contra o City, em nova escalação: quatro atacantes no time titular, com Diogo Jota atuando junto com o já famoso trio Mohamed Salah, Sadio Mane e o brasileiro.

Quando as oportunidades apareceram para o camisa 9 no duelo contra os citizens, ele não soube aproveitar, mesmo com espaço para isso. Uma no primeiro e outra no segundo tempo desperdiçadas. Firmino parecia sem confiança.

Klopp tem razão quando fala sobre tudo o que Firmino traz ao time: sua pressão intuitiva, capacidade de conectar o jogo, atrair defensores e abrir espaço para os outros. No entanto, há razões também para que as perguntas sejam feitas.

Aos 29 anos, em forma ou não, Firmino continua como peça central nos planos do alemão. "Eu não preciso falar nada sobre Bobby e o quão importante ele é para nós", afirmou o treinador dos Reds na semana passada.

Jota está pedindo espaço no time. São sete gols em 11 partidas desde que foi contratado junto ao . Shaqiri voltou de lesão e está faminto por oportunidades. Klopp sabe que, no mínimo, tem opções para rodar o ataque, setor que era a última de suas preocupações nos últimos anos.

Para Firmino, isso pode ser uma boa notícia. Afinal, se alguém merece um descanso de vez em quando, é ele. E se alguém tem crédito suficiente se bancar em uma queda na forma, é ele.