Liverpool x Aston Villa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (20), pela 37ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Liverpool e Aston Villa se enfrentam neste sábado (20), às 11h (de Brasília), em Anfield, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Fora da briga pelo título há algumas rodadas, o Liverpool agora corre atrás de uma vaga na Liga dos Campeões. Ocupando a quinta colocação e com sete vitórias seguidas, os Reds têm apenas um ponto a menos que o Manchester United, último time do G4.

Já o Aston Villa, apesar de seguir com chances de classificação às competições europeias, segue na briga no meio da tabela, ocupando a oitava colocação.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Diaz.

Aston Villa: Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; Ramsey, Kamara, Luiz, McGinn; Buendia, Watkins.

Desfalques

Liverpool

Naby Keita, Thiago Alcântara e Calvin Ramsey, lesionados, são desfalques para sábado. Darwin Nunez, que teve um problema no dedo do pé no último jogo, é dúvida para partida.

Aston Villa

Philippe Coutinho se lesionou novamente e não estará no jogo contra seu ex-time. Além dele, Jed Steer é an única baixa confirmada.

Quando é?