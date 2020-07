Lewandowski busca Champions inédita em sua melhor temporada no Bayern

Após títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha e 51 gols, polonês vai em busca de uma conquista inédita na carreira

A temporada de Robert Lewandowski é um absurdo, no bom sentido da palavra. O polonês marcou incríveis 51 gols em 43 jogos, conquistou os títulos da e da Copa da , fazendo dois gols na final contra o Bayer Leverkusen, e agora busca um título inédito em sua carreira: a Liga dos Campeões.

O atacante esteve perto do título europeu na temporada 2012/13, quando chegou à decisão junto com o , mas foi derrotado por 2 a 0 justamente pelo de Munique. No clube bávaro desde 2014, o máximo que Lewandowski conseguiu avançar foi até a semifinal, em três oportunidades: 2014/15, 15/16 e 17/18.

O desempenho de Lewandoski na atual edição da Liga dos Campeões é impressionante. A média de gols do polonês na competição é ainda melhor do que de 1,18 gols por jogo em toda a temporada. Na Champions, são quase dois gols por jogo: o camisa 9 do Bayern balançou as redes adversárias 11 vezes em apenas seis jogos.

O Bayern ainda não está garantido nas quartas de final da Liga dos Campeões, que será jogada em Lisboa em agosto, mas tem uma larga vantagem para assegurar sua vaga. No jogo de ida das oitavas contra o , em Stanford Bridge, os bávaros venceram por 3 a 0 (Lewa fez um dos gols).

Os números do polonês na atual temporada são ainda mais impressionantes quando comparamos o desempenho dele com outros jogadores das cinco principais ligas europeias. Os 51 gols de Lewandowski o colocam com folga entre os jogadores mais marcaram gols considerando todas as competições. Timo Werner, agora jogador do Chelsea, aparece em segundo lugar com apenas 34 gols.

Melhor temporada da carreira de Lewandowski

Esta é de longe a melhor temporada da carreira do polonês. A melhor marca do camisa 9 era na temporada 2016/17, quando ele anotou 43 gols em 47 jogos, média de 0,91 gols/partida.

Mesmo que o Bayern chegue à final da Liga dos Campeões e Lewa não anotasse nenhum gol, ele terminaria a campanha com média superior à um gol por jogo. Quatro jogos separam o time bávaro de mais uma final europeia.

O polonês também está perto de garantir sua primeira Chuteira de Ouro. Lewandoswki marcou 34 gols na Bundesliga, anotando pelo menos um em todos os adversários, e tem 68 pontos na disputa, dez a mais do que Ciro Immobile, da . Leo Messi, atual tricampeão do prêmio, tem apenas 44 pontos. A Chuteira de Ouro considera apenas os gols nas ligas nacionais.