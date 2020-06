Timo Werner no Chelsea: valores, tempo de contrato e informações sobre o acerto

O anunciou nesta quinta-feira uma grande contratação para a próxima temporada: Timo Werner. O atacante do chega aos Blues apenas em julho, após o fim da atual temporada, conforme anunciado pelo clube.

Desta forma, o alemão não deve atuar pelo RB Leipzig no retorno da Liga dos Campeões, em agosto. Fica a expectativa se ele poderá atuar pelo time londrino na Champions, já que os times poderão inscrever três novos jogadores na competição.

Werner, de 24 anos, é o segundo grande reforço dos Blues para a próxima temporada. Hakim Ziyech foi contratado ainda em fevereiro e também deve se apresentar em julho.

A Goal mostra tudo o que você precisa saber sobre a chegada de Timo Werner ao Chelsea.

Segundo a imprensa inglesa, Werner custou 50 milhões de euros (R$ 294 milhões) aos cofres do time londrinho. Este era o valor da cláusula de rescisão do jogador. O alemão deve receber cerca de 10 milhões de euros (R$ 58,8 milhões) anuais.

