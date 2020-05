Lewandowski brilha contra a vítima que faltava e vê Chuteira de Ouro mais próxima

Em temporada impressionante, artilheiro polonês fez gols contra todos os adversários na Bundesliga

O Fortuna Dusseldorf era a única equipe que disputa a nesta temporada que não havia sofrido gols de Robert Lewandowski. Isso mesmo: era. Neste sábado, o polonês anotou duas vezes na goleada por 5 a 0 do de Munique sobre o rival, em jogo válido pela 29ª rodada do torneio.



Lewandowski acabou com este pequeno tabu em grande estilo, aliás. O primeiro gol dele, aos 43 minutos do primeiro tempo, saiu depois de ótima jogada coletiva do ataque dos bávaros. O segundo, aos 5 da etapa final, foi ainda melhor: o camisa 9 completou de letra o cruzamento de Gnabry.

Com mais esta atuação de gala, Lewandowski chegou a 43 gols na temporada, igualando seu recorde pessoal, em 2016-2017. Foram 29 gols apenas na Bundesliga, números que agora o colocam na liderança da corrida pela Chuteira de Ouro, com 58 pontos.

Ciro Immobile, da , caiu para o segundo lugar com os 27 gols que fez no Italiano (54 pontos) e agora terá que correr atrás do polonês quando a bola voltar a rolar na - o que deve acontecer no dia 20 de junho.

Mais próximo da Chuteira de Ouro, Lewandowski também merece a Bola de Ouro - se tiver a premiação neste ano? Os gols contra o Fortuna Dusseldorf fizeram aumentar a torcida pelo polonês nas redes sociais.

Robert Lewandowski é o melhor jogador do mundo nesta temporada, merece muito a Bola de Ouro! pic.twitter.com/JVCh9kJNWA — MIA SAN MIA (@HomeFCB) May 30, 2020

se o lewandowski não ganhar a bola de ouro vai ter panelaço — ellα (@tonikrws) May 30, 2020

Pergunta do intervalo:



Lewandowski merece a Bola de Ouro, caso tenha a premiação nessa temporada? — Olé do (@Oledobrasil) May 30, 2020