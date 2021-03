Lesão, chilique e bronca: craques sofrem por seleções nas Eliminatórias Europeias

Haaland, Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Mbappé não têm vida fácil nas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

As Eliminatórias Europeias de 2022 começaram com grande expectativa para os grandes craques do velho continente. Mas após as primeiras rodadas, Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Lewandowski tiveram atuações marcadas por poucos gols, alguns chiliques, broncas, e uma lesão que pode ser fundamental para o futuro de dois favoritos ao título da Liga dos Campeões.

Certamente Cristiano Ronaldo foi um dos protagonistas das primeiras rodadas das Eliminatórias Europeias, mas não do modo como está acostumado. Com apenas um gol em três jogos, CR7 não jogou bem, desperdiçou chances que não costuma se mostrou bastante irritado com seu momento atual, que também não é dos melhores na Juventus.

Mas as maiores críticas vieram após um lance específico na partida contra a Sériva. Depois de ter um gol mal anulado, o português arremessou a bandeira de capitão no gramado e deixou o campo indignado com a marcação da arbitragem, um "chilique" que também não pegou nada bem com boa parte dos portugueses.

"É um gol claro, mas Ronaldo não pode jogar a braçadeira de capitão de Portugal no chão. É uma reação natural, mas inaceitável para o capitão da seleção. Não se pode jogar a braçadeira no chão e ir para o vestiário enquanto o jogo ainda está rolando", disse Fernando Meira, ex-companheiro de CR7 na seleção, ao jornal português Record.

Outra decepção das primeiras partidas foi Erling Haaland. Depois de chegar a marcas incríveis com a camisa do Borussia Dortmund, o centroavante se apresentou como a grande esperança para a seleção da Noruega garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo. Porém, ainda não sabe o que é balançar as redes nas Eliminatórias Europeias de 2022.

Mas além do jejum - que já dura quatro partidas pela seleção -, que não é comum em sua curta carreira, o atacante do Borussia passou longe de jogar bem. Apagado e com pouca participação de jogo, não conseguiu fazer muito para ajudar a Noruega e também foi bastante criticado.

“É muito elogiado por mostrar seu caráter e reagir quando as coisas não funcionam no Borussia. Mas aqui não vemos nada disso”, criticou John Arne Riise, ex-jogador do Liverpool e da seleção norueguesa na década de 2000.

“É decepcionante. Não joga com a mesma confiança que estamos acostumados. No Dortmund, fecha a cara se erra passes. Aqui, estava rendido. Não digo que esteja desinteressado, mas não demonstra o mesmo. É um sinal perigoso”, foi além Bernt Hulsker, ex-jogador do Molde, da Noruega, e hoje comentarista de uma TV local.

Outro jovem sob muitos holofotes nas Eliminatórias é Kylian Mbappé, mas assim como Haaland, está tendo uma participação bem abaixo na competição. O atacante do PSG também passou em branco nas duas partidas que fez pela França, com direito a pênalti perdido no segundo jogo, depois de uma atuação bastante criticada na primeira rodada.

"Ele não pode estar satisfeito com o que fez até agora. Eu conheço Kylian bem. Ele pode ter, durante uma partida ou um período de tempo, uma eficiência que não é tão boa como de costume", cobrou Didier Deschamps, treinador da França, antes da partida desta quarta-feira (31), contra a Bósnia e Herzegovina.

Por fim, Lewandowski foi o que teve melhor atuação dos quatro dentro de campo, anotando dois gols contra Andorra, mas certamente foi o mais prejudicado para a sequência da temporada. O atual melhor do mundo teve uma lesão confirmada após a segunda partida e ficará de fora dos gramados por cerca de quatro semanas.

Isso significa que ele será desfalque para os dois jogos do Bayern de Munique contra o PSG, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o que pode ser fundamental para definir a revanche da final do ano passado.