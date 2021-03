Braçadeira de capitão arremessada por CR7 será leiloada para custear tratamento de bebê

Objeto foi recolhido por um funcionário do estádio e será usado para pagar uma cirurgia de um menino sérvio de seis meses de idade

A braçadeira de capitão de Cristiano Ronaldo utilizada no confronto contra a Sérvia (no dia 27 de março) será utilizada para uma boa causa. A faixa será leiloada para custear o tratamento de um bebê sérvio de apenas seis meses de idade.

Cristiano Ronaldo atirou no chão sua braçadeira nos minutos finais do jogo em Belgrado após ver seu gol, que daria a vitória para seu país, ser invalidado injustamente pela arbitragem. O objetivo foi recolhido por um funcionário do Estádio Rajko Mitic, que repassou para a caridade.

Embora o ato do craque português tenha rendido polêmicas, resultará em uma boa ação. Agora, a faixa será leiloada para pagar uma cirurgia de um menino sérvio de seis meses de idade com com atrofia muscular espinhal. A instituição colocará a braçadeira de capitão em leilão online por três dias.

O lance que revoltou Cristiano Ronaldo

Já nos últimos minutos do duelo contra a Sérvia, Cristiano Ronaldo arriscou um chute e a bola chegou a cruzar a linha do gol sérvio antes de ser afastada por um defensor adversário. A arbitragem não validou o lance e o português deu um "chilique" em campo.

Revoltado com a decisão e após ser penalizado com cartão amarelo, o craque português deixou o campo antes mesmo do apito final e atirou a braçadeira de capitão no chão no caminho para o vestiário.

Mesmo com tal atitude, Cristiano Ronaldo voltou a ser o capitão de Portugal contra Luxemburgo, como já havia adiantado o treinador Fernando Santos ao ser perguntado se o craque seria penalizado.

Depois seleção portuguesa encerrou sua participação nesta Data Fifa com duas vitórias (1 a 0 contra Azerbaijão e 3 a 1 contra Luxemburgo), além da igualdade por dois gols contra a Sérvia.