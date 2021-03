Eliminatórias Europeias 2022: Os artilheiros e garçons do torneio

Veja quais são os principais responsáveis pelos gols da atual edição da classificatória para a Copa do Mundo

As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar já começaram. As 55 seleções que buscam vaga na maior competição do futebol já estão se enfrentando, pela fase de grupos.

Em busca de 13 vagas direcionadas ao times da Uefa, as 55 seleções estão divididas em dez grupos, de cinco ou seis participantes cada, para a disputa da primeira fase. Nesta edição, a competição teve uma mudança em seu formato. O primeiro colocado de cada um dos grupos se garante no Mundial.

Enquanto isso, as outras três vagas são decididas por meio de um mata-mata entre o vice-líder de cada e as duas equipes não classificadas que foram melhores vencedores de seus grupos na Liga das Nações Estas seleções são divididas em três chaves, com quatro times cada e se enfrentam em semifinal e final, com o vencedor de cada uma das três chaves garantindo sua vaga para a Copa.

Juntando 55 seleções da Europa, as Eliminatórias contam com grandes jogadores que atuam por todo o mundo em sua disputa. Craques como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski e muitos outros tentam levar suas seleções à principal disputa do futebol mundial. E, com tantos jogadores, é de se esperar que esta Pré-Copa seja repleta de gols.

Confira, abaixo, quais são os principais goleadores e garçons desta edição das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo:

Artilharia – Eliminatórias Europeias 2022

POS JOGADOR SELEÇÃO GOLS PARTIDAS 1 Tomás Soucek República Tcheca 3 1 =1 Burak Yilmaz Turquia 3 1 3 Aleksandar Mitrovic Sérvia 2 1 =3 Stevan Jovetic Montenegro 2 1 =3 Teemu Pukki Finlânida 2 1 =3 Sasa Kalajdzic Áustria 2 1 =3 Dominic Calvert-Lewin Inglaterra 2 1

*Números atualizados em 25 de março de 2021, às 18h40 (de Brasília).

Assistências – Eliminatórias Europeias 2022

POS JOGADOR SELEÇÃO ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Dusan Tadic Sérvia 3 1 2 Patrik Schick República Tcheca 2 1 =2 Vladimír Darida República Tcheca 2 1 =2 Serge Gnabry Alemanha 2 1

Eliminatórias Europeias 2018: quem foi o artilheiro?

Na última edição das Eliminatórias da Europa, valendo vaga para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o grande artilheiro foi Robert Lewandowski. Na campanha que levou a seleção da Polônia ao Mundial, o atacante marcou 16 gols em dez jogos disputados.

Cristiano Ronaldo foi o vice-artilheiro, com apenas um gols a menos do que o jogador do Bayern de Munique. O português, porém, também fez um jogo a menos do que Lewa.

Eliminatórias Europeias 2018: quem foi o líder de assistências?

Defendendo a seleção alemã, Joshua Kimmich foi quem mais deu passes para que seus companheiros marcassem gol. Além dos dois tentos que marcou, o lateral deu nove assistências nos dez jogos que disputou. Em segundo lugar ficou o sérvio Dusan Tadic, com sete assistências.