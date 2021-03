Bósnia x França: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (31), pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; saiba como acompanhar na TV e na internet

A França, atual campeã do mundo, entra em campo nesta quarta-feira (31), às 15h45 (de Brasília), contra a Bósnia, no Stadion Grbavica, no Leste Europeu, pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no Space, na TV fechada, e no streaming da Estádio TNT Sports . Aqui na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bósnia x França DATA Quarta-feira, 31 de março de 2021 LOCAL Stadion Grbavica - Grbavica, BOS HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



França continua sua jornada rumo ao Qatar. Foto: Getty

O Space, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, no streaming, serão os responsáveis pela exibição da partida dessa quarta-feira. Aqui na Goal , você pode acompanhar o minuto a minuto do confronto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FRANÇA

Atual campeã do mundo, a seleção francesa não deve ter grandes novidades para a estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Didier Deschamps convocou 26 atletas para os três primeiros confrontos da competição, sem nenhuma grande surpresa.

O problema até o momento é que a França não conseguiu convencer: após empate em casa diante da Ucrânia, venceu o frágil Cazaquistão fora de casa, mas sem conseguir uma boa atuação de verdade, com vários reservas. Assim, contra a Bósnia, time mais forte e com participação recente em Copa do Mundo, quer finalmente uma boa vitória para seguir na liderança da groupo.

Les 26 Bleus retenus pour débuter les Qualifications pour la Coupe du Monde 2022 ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Tsl0dkv2UY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 18, 2021

Provável escalação da França: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe e Hernandez; Ndombelé e Pogba (Rabiot); Griezmann; Mbappé e Coman; Giroud (Martial).

BÓSNIA

Os anos passam, mas a Bósnia continua tendo os veteranos Edin Dzeko, da Roma, e Miralem Pjanic, do Barcelona, como seus grandes destaques.

O time tem apenas um ponto na competição, tendo empatado com a FInlândia, e quer a vitória diante dos atuais campeões do mundo para, quem sabe, ultrapassar a França.

Provável escalação da Bósnia: Sehic; Civic, Sanicanin, Hadzikadunic e Todorovic; Krunic, Cimirot, Pjanic e Stevanovic; Gojak e Dzeko;

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA França 1 x 1 Ucrânia Eliminatórias da Copa do Mundo 24 de março de 2021 Cazaquistão 0 x 2 França Eliminatórias da Copa do Mundo 28 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO França x Alemanha Eurocopa 15 de junho de 2021 16h (de Brasília) Hungria x França Eurocopa 19 de junho de 2021 10h (de Brasília)

BÓSNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Finlândia 2 x 2 Bósnia Eliminatórias da Copa do Mundo 24 de março de 2021 Bósnia 0 x 0 Costa Rica Amistoso 27 de março de 2021

Próximas partidas