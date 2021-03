Haaland na Champions League: média de gols atual permite sonhar em passar Cristiano Ronaldo

O norueguês já alcançou a marca de 20 gols na competição: ninguém estufou tanto as redes com tão pouca idade na competição europeia

Se tem jogo de Champions League, tem gol de Erling Haaland. Ao menos tem sido assim, de forma ininterrupta, nos últimos 11 jogos do norueguês na principal competição da Europa.

A sequência começou quando ele ainda estava no Red Bull Salzburg, da Áustria. E pelo Borussia Dortmund já são 12 gols marcados nas últimas oito partidas. Os últimos dois, nos 2 a 2 contra o Sevilla, sacramentaram a vaga dos aurinegros para as quartas de final da competição e reforçam a expectativa que só vai crescendo: Haaland vai atingindo marcas históricas e vem mostrando, de forma consistente, que pode ser o tipo de atleta feito para quebrar grandes recordes.

O atacante de 20 anos é o atleta mais jovem a ter conseguido atingir a marca de 20 gols na Champions League, e desde sua estreia na competição, em setembro de 2019, ninguém balançou tanto as redes quanto ele no certame. É difícil não se impressionar e evitar encontrar-se pensando: até onde Erling Braut Haaland pode chegar caso consiga manter a regularidade que vem apresentando com tão pouca idade?

A resposta mais óbvia: muito, muito longe.

Mas quão longe? Aí nem Mãe Dinah pode dizer. Um exercício interessante, então, é buscar a resposta através de projeções – que obviamente não são garantias de nada, a não ser um exercício de curiosidade. Se Haaland mantiver sua média atual de gols na competição, ele pode sonhar em fazer o que parecia impossível: superar Cristiano Ronaldo como maior artilheiro de todos os tempos na Champions League.

(Foto: Getty Images)

Cristiano Ronaldo, eliminado desta edição com a Juventus, hoje soma 135 gols marcados na máxima prova europeia. Com 20 gols em 14 partidas, a média de tentos por jogo de Haaland é de 1,4. Se Haaland disputar ao menos oito jogos de Champions League por temporada (ou seja, caso sua equipe consiga ao menos alcançar as oitavas de final nas temporadas futuras), quando tiver 30 anos ele contabilizaria 80 jogos no torneio.

Multiplicando a média de gols pelo número de jogos citado acima, a projeção aponta 112 gols para Haaland. Somados aos 20 que o norueguês já possui, ele chegaria a 132 tentos na competição. Três a menos em relação à marca atual de Cristiano Ronaldo. Portanto, superar o português seria possível – ainda que muito difícil.

Evidente que as variáveis aí são inúmeras.

Cristiano Ronaldo vai marcar mais gols na Champions League? Certamente.

Haaland seguirá no seu ritmo atual? Vai disputar mais de 80 partidas de Champions daqui até os seus 30 anos? Haaland vai jogar depois dos 30 anos na Champions? As regras do torneio irão mudar, aumentando o número de partidas que as maiores potências europeias irão disputar?

(Foto: Getty Images)

São muitas as perguntas, mas o encanto do esporte e de testemunhar personagens como Haaland aparecendo diante dos nossos olhos é este: ver grandes histórias sendo escritas diante de nossos olhos e imaginar o que poderá acontecer no futuro.