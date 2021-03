Árbitro pede desculpas por gol anulado de CR7: "decisão infeliz"

O juiz que apitou a partida deste sábado (27) pediu desculpas ao treinador de Portugal, Fernando Santos

Árbitros também pedem desculpas: o juiz holandês, Danny Makkelie, ofereceu um pedido de desculpas a Cristiano Ronaldo e à seleção portuguesa após anular o gol do ídolo diante da Sérvia, no último lance de jogo.

Com a anulação, Portugal teve que se contentar com um empate por 2 a 2 com o time do leste europeu. No lance, a bola chegou a cruzar a linha de gol, em um toque de CR7, mas sem VAR ou chip na bola, Makkelie não deu o gol e indignou os jogadores portugueses.

Em entrevista, o árbitro admitiu que tomou a decisão errada: a bola cruzou a linha antes de Aleksandar Mitrovic conseguir cortar o perigo. Irritado com a decisão, Cristiano Ronaldo chegou a jogar a braçadeira de capitão no gramado e estava prestes a abandonar o campo, mas Makkelie encerrou a partida antes disso.

"Tudo o que eu posso fazer é pedir desculpas ao treinador, Fernando Santos, e o time de Portugal pelo que aconteceu," Makkelie admitiu, em entrevista concedida ao A Bola. "Como um trio de arbitragem, nós trabalhamos duro para tomar as decisões certas. Não estamos felizes com o que aconteceu."

Com o empate, o time segue na segunda colocação do grupo, atrás da própria Sérvia, com dois jogos disputados. A seleção do leste europeu está na frente devido ao número de gols pró - caso o tento fosse validado, Portugal ficaria com 100% de aproveitamento e ultrapassaria os rivais deste sábado (27). Foi esse o teor da reclamação de Cristiano Ronaldo em sua conta nas redes sociais.

Sobre a ausência do VAR nas eliminatórias da Uefa: em dezembro de 2019 haviam anunciado que estaria em operação. Voltaram atrás por causa da pandemia, mas nunca tornaram essa decisão pública ou deram uma justificativa formal. Fifa poderia tornar obrigatório por regulamento https://t.co/LuTz3SCsSQ — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) March 28, 2021

"Eu sempre dou e darei tudo de mim pelo meu país, isso nunca vai mudar," contou no Instagram. "Mas é muito difícil lidar com o que aconteceu, especialmente que toda uma nação foi prejudicada."

Enquanto isso, o treinador Fernando Santos resolveu atacar a Uefa, reclamando do não-uso da tecnologia no lance. "Não é possível que em uma competição desse tamanho, não tenha o VAR ou a tecnologia da linha de gol." reclamou, indignado. "A bola estava meio metro dentro do gol. ERa um lance muito claro. Os árbitro cometem erros, é por isso que temos a tecnologia no futebol."