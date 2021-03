Lesionado, Lewandowski é notícia ruim para a Polônia - e pior ainda para o Bayern

O atacante precisa correr contra o tempo para não ser desfalque contra o PSG, pela Champions League

A seleção polonesa não terá o seu principal jogador para o seu duelo (teoricamente) mais difícil nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Robert Lewandowski, atual melhor do mundo pela Fifa, sofreu lesão ligamentar na vitória por 3 a 0 sobre Andorra, onde marcou dois gols, e será desfalque contra a Inglaterra, nesta quarta-feira (31).

Uma notícia ruim para os poloneses, mas que é pior ainda para o Bayern de Munique. Afinal de contas, o clube alemão terá pela frente jogos decisivos para a sua temporada. Neste domingo (04), enfrentará o RB Leipzig pela 27ª rodada da Bundesliga. Hoje líder do torneio, os bávaros têm quatro pontos de vantagem sobre o Leipzig, vice-líder do certame. Lewandowski já será desfalque para este duelo.

O maior temor por parte do Bayern, contudo, está na possibilidade de não ter seu artilheiro contra o PSG, na ida das quartas de final da Champions League. A projeção feita pela federação polonesa é de que Lewandowski se recuperará em 10 dias. O encontro contra os franceses será daqui a nove dias, em 7 de abril.

Em meio a este cenário, são duas as esperanças na Allianz Arena: a de que Lewandowski consiga se recuperar a tempo... Ou de que o cenário visto na final da última edição da Champions, com vitória justamente sobre o PSG, se repita. Naquela ocasião, o único gol do confronto foi marcado por Kingsley Coman.

Atuando belo Bayern, Lewandowski fez 42 gols em 36 jogos considerando todas as competições disputadas nesta temporada 2020-21.