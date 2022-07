Lanús x Independiente del Valle: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta quinta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-A; veja como acompanhar na TV

Lanús e Independiente del Valle se enfrentam nesta quinta-feira (7), no estádio La Fortaleza, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o Lanús entra em campo nesta quinta-feira precisando ganhar por dois gols de diferença para avançar direto, ou por um a mais para levar a decisão aos pênaltis.

Já o Independiente del Valle tem a vantagem do empate, mas promete ir atrás de um novo triunfo, agora em solo argentino.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ind. del Valle: Ramírez, Segovia, Schunle, Carabajal, Gaibor, Favarelli, Quintero, Díaz, Solórzano, Sornoza e Bauman.

Possível escalação do Lanús: Monetti, Pérez, Cabral, Braghieri, Pasquini, González, Belmonte, Loaiza, Aguirre, Acosta e Sand.

Desfalques da partida

Ind. del Valle:

sem desfalques confirmados.

Lanús:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Lanús é favorito contra o Independiente de Valle nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,12 na vitória do time argentino, $ 3,27 no empate e $ 3,22 caso o Del Valle vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,08 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,69 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no total de escanteio. Neste caso, paga-se $ 2,06 para mais de 9.5 e $ 1,63 para menos de 9.5.

Quando é?

JOGO Lanús x Independiente del Valle DATA Quinta-feira, 7 de julho de 2022 LOCAL Estádio La Fortaleza, Lanús - ARG HORÁRIO 19h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Ind. del Valle

JOGO CAMPEONATO DATA Ind. del Valle 2 x 1 Lanús Copa Sul-America 30 de junho de 2022 9 de Octubre 1 x 1 Ind. del Valle Campeonato Equatoriano 29 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ind. del Valle x Cumbayá Campeonato Equatoriano 10 de julho de 2022 16h (de Brasília) Emelec x Ind. del Valle Campeonato Equatoriano 17 de julho de 2022 21h (de Brasília)

Lanús

JOGO CAMPEONATO DATA Unión Santa Fé 3 x 0 Lanús Campeonato Argentino 3 de julho de 2022 Independiente del Valle 2 x 1 Lanús Copa Sul-Americana 30 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lanús x Huracán Campeonato Argentino 10 de julho de 2022 18h (de Brasília) Lanús x Godoy Cruz Campeonato Argentino 13 de julho de 2022 A confirmar

