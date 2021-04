Lachante Paul: a ex-estrela do Arsenal que está pronta para brilhar na WSL

Após deixar Londres com 16 anos, a ponta ajudou o Leicester a vencer a segunda divisão inglesa e quer se tornar uma das melhores do mundo

O ato de pedir para deixar a base de um grande clube para receber mais oportunidades em outra equipe é, no mínimo, corajoso.

Em alguns casos, pode ser um grande sucesso - basta perguntar para Jadon Sancho, ex-vencedor do NXGN.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Por outro lado, porém, já tivemos muitos casos ao longo dos anos de atletas que definitivamente deveriam ter permanecido em seus clubes.

Lachante Paul tomou sua decisão a dois anos atrás, quando tinha 16 anos. A ponta tinha acabado de se tornar a artilheira da Superliga Feminina sub-21, com 15 gols em 15 jogos pelo Arsenal. Ela também tinha marcado um 'doblete' na final da Copa da Liga sobre o Manchester United.

Mas se ela não vinha recebendo oportunidades que desejava nos profissionais, com apenas uma aparição, saindo do banco, no Arsenal, as performances de Paul certamente chamavam a atenção de outros clubes.

Jonathan Morgan, treinador do Leicester City, a observou brilhar contra várias equipes da base dos Foxes durante um período de dois anos, e rapidamente se conveceu que ela seria algo especial.

"O que eu vi era uma jogadora cheia de potencial, mas que precisava do lugar certo para se desenvolver," ele conta para a Goal.

"Sua força, sua técnica, sua capacidade de finalização, sua criatividade, seu controle de bola, para mim, era fantástico, especialmente para sua idade."

"Ela era, de longe, a melhor jogadora de sua idade na época. Meu pensamento era: se ela tiver cabeça para jogar nos profissionais, teremos uma joia em nossas mãos."

No verão de 2019, então, Paul fez suas malas, deixou sua família para trás e viajou para jogar no Leicester City.

Foi um risco que certamente valeu a pena, com Paul tendo marcado sete gols e dado três assistências em 13 jogos na atual temporada, após uma boa campanha de estreia.

Suas contribuições ajudaram os Foxes chegarem até a Superliga: agora, ela finalmente poderá jogar na elite do futebol inglês, algo que ela tanto esperou no Arsenal.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol mundial no NXGN:

Dado o sacrifício envolvido até o momento, é uma conquista que deixa a ponta de 18 anos muito feliz.

"Ainda bem que eu tomei o risco de vir para o Leicester tão jovem," ela ressalta para a Goal. "Sim, eu sinto falta de minha família, mas se é para seguir meu sonho, e é isso que eu preciso fazer, então tomei a decisão certa."

Ela ainda está perto de sua família ao menos virtualmente, porém, com cada um deles utilizando camisas do Leicester com seu nome, mesmo que vários torçam para clubes como Arsenal, Tottenham e Manchester United.

Foi o seu pai, seu irmão e seus primos, todos fanáticos por futebol, que trouxeram o esporte para Paul, que recorda "torneios cinco-contra-cinco no quintal", em sua infância.

Relembrando as experiências que foram fundamentais para seu desenvolvimento, Paul jogou em um time de meninos - "você evolui fisicamente muito mais rápido - e conseguiu uma vaga na base do Arsenal, onde desenvolveu sua habilidade técnica. Com a bola nos pés, então, se tornou um terror para os laterais adversários.

Mas outro ponto forte do jogo de Paul é um que ela mesmo decidiu treinar.

"Desde criança, sempre trabalhei com meu pé mais fraco," ela explica.

"Eu ia para os treinos e pensava, 'OK, nesse treino só vou chutar com meu pé esquerdo, só vou fazer isso com meu pé esquerdo'. Agora, tudo é mais natural."

Desde que recebeu oportunidade no Leicester, essas pequenas evoluções continuaram com a ajuda de um treinador que o deu confiança para brilhar.

Paul passou a trabalhar mais duro nos treinos, e Morgan acredita que isso ajudou a jovem a se tornar uma jogadora mais completa nessa temporada.

💥 @LachantePaul was on the scoresheet as league leaders Leicester picked up a big win on the road!



📹 @LondonBees 🆚 @LCFC_Women highlights: — FA Women's Championship (@FAWomensChamp) March 8, 2021

Já tivemos, também, algumas mostras do que seu futuro pode reservas, em termos de posicionamento dentro da área. "Eu acho que posso jogar mais centralizada no futuro," completa. "Eu consigo me imaginar por dentro."

Agora, porém, o foco é fazer a transição: de uma melhores pontas na segunda divisão, para uma jogadora de destaque na Superliga.

Junto com isso, vem a expectativa de que a Inglaterra vai a perceber, já que Paul nunca foi convocada nem mesmo para seleções de base - algo que Morgan diz que sempre o "chocou".

"Eu acho que se ela continuar amadurecendo, sua habilidade técnica está aí para todos verem," ele diz. "Se ela trabalhar duro, acho que pode ser importante para a seleção inglesa - especialmente agora que ela está na Superliga e vai ser mais difícil para ignorá-la."

"Se ela jogar de acordo com sua capacidade, você não poderá ignorar Lachante. Ela marca gols e ela achas assistência do nada: é isso que você procura em jogadores de ataque."

"Eu acho que ela poder chegar ao topo, para ser honesto."