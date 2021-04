Lucas Gourna-Douath: 'o novo Pogba' no radar de Chelsea e PSG

O meio-campista de 17 anos foi avaliado em cerca de € 25 milhões após uma excelente temporada de estreia na Ligue 1 com o Saint-Etienne

O futebol francês está enfrentando uma crise financeira neste meio de ano.

Essa afirmação era verdadeira mesmo antes do espectro de uma Superliga surgir no horizonte, mas certamente mais dinheiro potencialmente saindo do futebol nacional só causará mais danos a uma série de times por todo o sistema de pirâmide do país.

O colapso dos direitos televisivos da Ligue 1, que negociou com a empresa espanhola de mídia Mediapro na virada do ano, deixou uma série de clubes em todas as divisões enfrentando algumas duras realidades.

Questões econômicas sempre iriam surgir no meio da pandemia, mas isto levou as coisas a um novo nível.

O Saint-Etienne não é diferente de seus pares, os copresidentes do time dez vezes campeão francês, Roland Romeyer e Bernard Caiazzo, inclusive confirmaram na semana passada que o clube está à venda.

Os custos terão que ser reduzidos e dinheiro terá que ser arrecadado, o que significa que a janela de transferência do meio do ano poderá ter a venda de um clube que construiu uma reputação de produzir alguns dos melhores jovens talentos da Europa.

Kurt Zouma, Wesley Fofana e William Saliba deixaram o Les Verts para a Premier League nos últimos anos, e o último graduado da academia do clube poderia estar prestes a segui-los.

Lucas Gourna-Douath surgiu nesta temporada como um dos melhores jovens meio-campistas da Ligue 1. O jogador de 17 anos conquistou olhares admiráveis de todo o continente.

Chelsea, Milan e RB Leipzig foram todos considerados como possíveis destinos para Gourna-Douath, que supostamente poderiam desembolsar cerca de € 25 milhões (R$ 162 milhões) pela transferência do jogador.

Muitos esperavam que Adil Aouchiche, o ex-jovem do Paris Saint-Germain, que colocou em 22º lugar na lista de 2021 da NXGN em março, fosse o meio-campista adolescente a atrair os olhares para o Stade Geoffroy-Guichard neste período, mas Gourna-Douath roubou os holofotes desde que Claude Puel promoveu sua estreia em setembro.

Essa foi a primeira das 25 partidas da Ligue 1 em que o capitão da seleção francesa sub-17 apareceu, sendo que em dez dessas aparições o jogador apelidado de 'novo Pogba' fez parte do time titular.

A comparação com Pogba se deve tanto à história comum dos dois quanto ao que eles produzem em campo, embora Gourna-Douath seja mais defensivo do que o astro do Manchester United.

No entanto, ele passou parte de seu treinamento juvenil com o US Torcy, o mesmo time parisiense pelo qual Pogba e mais de 50 outros futuros profissionais jogaram antes de entrar em academias mais estruturadas e de alto nível.

Gourna-Douath só esteve com o Torcy por 12 meses aos 14 anos de idade, depois de ter passado cinco anos aprendendo com a equipe amadora Senart-Moissy.

"Ele mal tinha 11 anos e já estava convencido de se tornar um jogador de futebol profissional", disse Tarik Draoui, o treinador do jovem jogador na categoria sub- 13, ao 20 Minutes. "Era uma loucura, ele dominava todo o funcionamento do mundo do futebol".

"Ele sabia como identificar os olheiros que estavam presentes nos jogos e impôs a si mesmo como ter a saúde de um profissional".

Após ingressar na ASSE em 2018, Gourna-Douath assinou seu primeiro contrato profissional com o clube dois anos mais tarde, antes de chamar a atenção do Puel por ser capaz de se segurar fisicamente contra adversários mais experientes enquanto mostrava habilidade para ler o jogo, lucidez e maturidade tanto com quanto sem a bola.

Todos esses atributos estavam em evidência quando ele enfrentou o Paris Saint-Germain em 6 de janeiro, no que foi, sem dúvida, seu desempenho mais chamativo até o momento.

Gourna-Douath foi a chave para manter Kylian Mbappe discreto no empate em 1 a 1 com os atuais campeões da Ligue 1. À época, algumas notícias de que o PSG estava começando a mostrar interesse seu sua contratação não demoraram à aparecer, de não boa que foi sua atuação.

"Todos nós amamos seu jogo, que estava em alto nível", disse o goleiro do Saint-Etienne Jessy Moulin ao 20 Minutes, após o empate com o time do Parc des Princes.

"É surpreendente ver um garoto que aprende tão rapidamente e que já fala tanto com seus companheiros de equipe, ao mesmo tempo em que é muito humilde".

"Eu lhe disse depois do jogo, 'tenho a impressão de que você está jogando na Ligue 1 há cinco anos'".

O que vem em seguida para Gourna-Douath provavelmente depende se o Saint-Etienne conseguir encontrar um comprador que seja bom tanto para o clube quanto para o próprio jogador.

Seu contrato vai até 2023, e há relatos de que já estão acontecendo conversas para a extensão do vínculo, embora dada a situação financeira em que todos os clubes da Ligue 1 se encontram, isso não impediria sua venda e sim seria usado para ajudar a elevar seu preço potencial.

"Ele é um garoto muito organizado. Ele tem uma certa maturidade sobre tudo que gira em torno de sua profissão", disse um membro anônimo de sua equipe ao Foot Mercato ao falar sobre seus próximos passos.

"Ele é muito consciente. Ele presta atenção à sua higiene, ao que ele faz dentro e fora do campo e às suas relações".

Gourna-Douath é o profissional modelo, assim como o meio-campista defensivo modelo. É uma pena para os torcedores do Saint-Etienne que eles só possam ter mais alguns vislumbres dele no verde e branco.