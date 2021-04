Ângelo Gabriel, o “novo raio” que faz o Santos sonhar com um novo Neymar

O atacante já estreou superando Pelé e tornou-se o mais jovem a marcar gol em uma Libertadores

“O raio voltou a cair no mesmo lugar, a Vila Belmiro”. Você já ouviu esta expressão em versões diferentes. Foi em Santos que Pelé e Neymar surgiram e se lançaram ao estrelato. O Alvinegro parece estar inserido em uma tempestade onde os raios caem constantemente. A série NXGN, por exemplo, já premiou Rodrygo, hoje no Real Madrid, e deu destaque a Kaio Jorge. O mais novo nome que já chama a atenção do futebol mundial é Ângelo Gabriel. Aos 16 anos, ele já está na história ao se colocar como o jogador mais jovem a ter marcado um gol na Libertadores da América – acabando com um marco de quase 60 anos ao balançar as redes do tradicional San Lorenzo, da Argentina.

Ângelo já está acostumado a ver as coisas acontecendo rápido neste sonho de ser jogador de futebol. Nascido em 2004, em Brasília, a mudança para a Vila Belmiro aconteceu aos nove anos de idade, mas a sua história com o Santos já havia começado até mesmo antes. Afinal de contas, o garoto do drible fácil e velocidade impressionante jogava na escolinha Meninos da Vila, do Distrito Federal, que, como o próprio nome já diz, possui ligações com o Peixe. Não demorou a ser aprovado nos testes para integrar a base santista e, ali, já começou a mudar a vida de sua família.

De origem humilde, Ângelo repete o roteiro da enorme parte dos jovens que tentam a sorte no futebol. Em entrevista ao Estadão, o pai do jovem atacante, Elismar, classificou a localidade de Samambaia, cidade-satélite de Brasília onde moravam, “como se fosse uma favela em São Paulo”. Hoje, todo o seu núcleo familiar mora em Santos e busca dar todo o apoio à joia santista. Quando celebrou sua estreia no time profissional do Alvinegro, o filho de seu Elismar e dona Ideni resumiu o sentimento em uma frase escrita nas suas redes sociais: “a favela venceu”.

Naquela mesma tarde de domingo, em outubro de 2020, que marcou sua estreia pelo Santos, Ângelo Gabriel já pisou no gramado do Maracanã fazendo história: aos 15 anos, 10 meses e quatro dias superava ninguém mais, ninguém menos que Pelé como segundo jogador mais novo a estrear pelo clube – ficando atrás apenas do também craque Edu, que debutou pelo Peixe aos 14 anos. Na história do Brasileirão por pontos corridos, no entanto, tornou-se o mais jovem de todos a fazer seu primeiro jogo – superando nomes como os de Jô e Vinícius Júnior.

Treinador de Ângelo nos tempos da escolinha Meninos da Vila, Betinho já comparou o estilo da joia ao de outras duas lendas santistas: “Edu, ex-ponta, e Neymar pelos dribles em velocidade e mudança de direção. Um jogador muito interessante que vai evoluir e brilhar (...) rápido, habilidoso, irreverente, com bastante qualidade técnica e ofensividade”, afirmou em entrevista ao Correio Brasiliense, em janeiro deste ano. Neymar é, obviamente, um dos ídolos do atual camisa 27, que utilizava na base o número 11 que marcou a passagem do atual astro do PSG e seleção brasileira pela Vila Belmiro.

É o mesmo Neymar que também inspira o Santos no tratamento dado a Ângelo. O clube sabe que equipes do exterior logo devem demonstrar interesse – segundo a Gazeta Esportiva, o Real Madrid já seria um deles. Mas, na Vila Belmiro, o pensamento é o de fazer um plano de carreira, assim como aconteceu na passagem de Neymar pelo futebol profissional, para dar a Ângelo a chance de também fazer história com troféus importantes pelo clube. Hoje sua multa rescisória é de 60 milhões de euros, em um contrato válido até o fim de 2023, o que faria do jovem brasiliense a venda mais cara da história santista.

(Foto: Ivan Storti/Santos)

“Eu vejo muito potencial no Ângelo, é um menino que gosta de ir para o gol. Eu gosto muito do futebol brasileiro, e o Ângelo joga o futebol brasileiro. Essa essência do drible, do enfrentamento com o adversário é muito importante”, afirmou o agora ex-técnico do Santos, Ariel Holan, para o SporTV. “Tem um futuro enorme, trabalhando muito, ele vai poder jogar não somente no Santos, mas creio que, no futuro, poderá jogar em grandes ligas do mundo”, completou.

E é assim, inspirado em Neymar e nos outros raios santistas, que Ângelo já vai fazendo história.