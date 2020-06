Juventus x Milan: confira os relacionados para o duelo pela Copa da Itália

Higuaín e Ramsey fora pela Juve e Ibrahimovic é desfalque para o Milan; confira as listas das duas equipes que buscam uma vaga na final

O futebol na está de volta com um dos maiores clássicos do país: Juventus e Milan se enfrentam no segundo jogo da semifinal da Copa da Itália. A primeira partida entre as duas equipes terminou em empate por 1 a 1. O DAZN transmite ao vivo a partida a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Poucas horas antes de a bola rolar pela primeira vez após quase 100 dias, bianconeris e rossoneris divulgaram os jogadores relacionados. Além dos 11 titulares, outros cinco atletas poderão entrar ao decorrer da partida, como autorizado pela Fifa para este período de retomada das competições.

Maurizio Sarri tem alguns desfalques para disputar uma vaga na finalíssima da . Demiral, Chiellini, Ramsey e Higuaín ficaram de fora da lista de relacionados. O zagueiro turco e o atacante argentino estão no departamento médico, enquanto que os outros dois ainda aprimoram a parte física.

Por outro lado, a grande ausência na lista do fica por conta de Zlatan Ibrahimovic. O sueco se lesionou durante a paralisação do futebol e deve perder o restante da temporada. Theo Hernandez e Samu Castillejo estão suspensos e também estão fora.

Confira a lista de relacionados da Juventus

Goleiros: Buffon, Pinsoglio, Szczesny.

Defensores: Bonucci, de Ligt, Rugani, Danilo, Alex Sandro, De Sciglio.

Meio de Campo: Pjanic, Khedira, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Pedreiro.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Douglas Costa, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.

Confira a lista de relacionados do Milan

#JuveMilan: here's our 23-man squad list for the clash in Turin 🔴⚫



Ecco i rossoneri convocati da Mister Pioli per il ritorno della Semifinale di #CoppaItalia 🔴⚫@BioscalinITA #SempreMilan pic.twitter.com/MfVRhdApIt — AC Milan (@acmilan) June 11, 2020

Goleiros: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Defensores: Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

Meio de Campo: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

Atacantes: Colombo, Leão, Maldini, Olzer, Rebić.