Juventus x Milan: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais da Copa da Itália

O futebol volta na Itália com um grande clássico valendo vaga na grande final da Copa da Itália primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1

A bola vai voltar a rolar na . Após mais de três meses de paralisação, um grande clássico abrirá os trabalhos: x . É o segundo jogo da semifinal da entre bianconeri e rossoneri. A primeira partida acabou empatada por 1 a 1.

Assista a Copa da Itália ao vivo e exclusivo no DAZN! Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O DAZN transmite ao vivo o clássico italiano para todo o . Aqui na Goal você pode acompanhar o tempo real do jogo.

Mais times

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Milan DATA Sexta-feira, 12 de junho de 2020 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo DAZN, com narração e comentários em português. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Valendo vaga na grande decisão da Copa da Itália, a Juventus pode entrar em campo com força máxima. A maior dúvida para Maurizio Sarri deve ser no gol, com Buffon e Szczesny disputando a vaga.

Por outro lado, o Milan não poderá contar com o atacante Zlatan Ibrahimovic, principal contratação do clube na última janela. O sueco se lesionou durante seu período de isolamento social. Lucas Paquetá, por sua vez, deve ser titular no jogo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação da Juventus: Buffon (Szczesny); Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura, Lucas Paqueta; Calhanoglu Rebic

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Juventus Liga dos Campeões 26 de fevereiro de 2020 Juventus 2 x 0 Tim 08 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Juventus Serie A Tim 22 de junho de 2020 16h45 (de Brasília) Juventus x Lecce Serie A Tim 26 de junho de 2020 16h45 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Milan Serie A Tim 22 de fevereiro de 2020 Milan 1 x 2 Serie A Tim 08 de março de 2020

Próximas partidas