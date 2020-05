Cinco substituições? Entenda a mudança aprovada até o fim do ano

Com calendários apertados, mais alterações durante os jogos serão permitidas para reduzir o desgaste dos atletas e evitar lesões no retorno do futebol

A International Football Association Board (IFAB), órgão que regulamenta as regras do futebol, concordou em fazer uma emenda temporária às leis do jogo com base em uma proposta recebida da FIFA para proteger o bem-estar dos jogadores.

Para as competições que estão programadas para terminar até o dia 31 de dezembro de 2020 - mesmo que ainda não tenham retornado -, a IFAB aprovou a proposta de aumentar para cinco o número de alterações possíveis dentro das partidas por cada equipe.

Com a volta do futebol e as adequações no calendário, a tendência é que um número maior de partidas seja realizado em um espaço mais curto de tempo. Com isso, o risco de lesões se torna muito maior entre os jogadores, que também estão há um bom tempo sem treinar e certamente terão prejuízos no preparo físico.

Assim, o maior número de substituições visa diminuir o desgaste físico dos atletas e, consequentemente, mitigar o risco de novas contusões.

E para não prejudicar o andamento das partidas e não reduzir o tempo de bola rolando com mais interrupções, cada equipe continuará tendo três oportunidades para realizar a troca de jogadores. As alterações também poderão ser feitas após o intervalo entre o primeiro e o segundo tempo.

A emenda temporária entra em vigor com efeito imediato, mas a decisão de aplicar a medida temporária permanecerá a critério de cada uma das competições. Enquanto isso, a IFAB e a FIFA determinarão posteriormente se essa emenda terá que ser estendida por ainda mais tempo, para competições que devem ser concluídas em 2021, por exemplo.

Dentre as principais ligas do mundo, a que está mais perto de retornar é a , que já tem data certa para a bola rolar. Na , os clubes já começaram a realizar testes em seus jogadores. O , por exemplo, divulgou que todos os resultados de seus atletas foram negativos para a Covid-19 e retomou os treinos nesta sexta-feira. A Premier League também estuda algumas medidas para retomar o futebol assim que possível.