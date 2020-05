Ibrahimovic sofre lesão e pode desfalcar Milan na volta da Serie A

Clube italiano teme que o problema envolva o tendão; sueco possui vínculo com o Milan até o final da temporada

A semana não começou nada boa para o . Nesta segunda-feira (25), o atacante Zlatan Ibrahimovic sofreu uma lesão e poderá ficar um longo período afastado dos gramados. O sueco realizará novos exames nos próximos dias para detectar a gravidade do problema.

A lesão na panturrilha ocorreu durante o treinamento da equipe italiana. Apesar de ainda não ter falado sobre o assunto publicamente, o Milan espera que não seja um problema no tendão, mas apenas uma lesão muscular.

No momento, Ibra tem o seu futuro especulado, uma vez que o seu contrato termina em junho, com a opção de mais uma temporada. O sueco marcou três gols em oito jogos disputados do Campeonato Italiano, que está paralisado desde 9 de março, por causa da pandemia do coronavírus.