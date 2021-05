Juventus sinaliza liberação de Douglas Costa em até 3 dias; dívida com jogador é obstáculo

Grêmio corre contra o tempo para fechar o acordo com o atleta

A negociação entre Douglas Costa e o Grêmio parece estar chegado ao final feliz para o tricolor. O jogador, que foi revelado no clube gaúcho, está praticamente de malas prontas para equipe do Sul.

A Juventus, clube que ainda detém os direitos do jogador, espera finalizar a rescisão do atleta nos próximos três dias, conforme uma fonte próxima afirmou à Goal. Os gaúchos enviaram um emissário a Turim, a fim de acompanhar as negociações, mas dificilmente um acordo deve ser selado ainda nesta sexta-feira (14).

O grande impasse na rescisão é uma dívida do clube com o jogador, segundo a Goal também pôde saber, mas fontes de dentro do clube deram um aceno positivo para o acordo ocorrer entre as partes.

O Grêmio corre contra o tempo para fechar um acordo com o atleta, pois a janela para contratar jogadores que atuam no exterior fecha no dia 23 maio.

A proposta feita pelo Grêmio a Douglas Costa gira em torno de R$2 milhões, contando com gatilhos de produtividade. Os dirigentes gremistas esperam um desfecho positivo para o jogador reforçar a equipe de Tiago Nunes.