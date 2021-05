Grêmio se reúne com Douglas Costa e avança em acerto ainda para o primeiro semestre

Atacante da Juventus deseja voltar ao futebol brasileiro e vestir mais uma vez a camisa tricolor

O Grêmio deu um passo importante na tentativa de repatriar o meia Douglas Costa. Na manhã desta quarta-feira, o vice de futebol Marcos Hermann e o CEO do clube, Carlos Amodeo, estiveram reunidos com o jogador em sua casa para acertar detalhes da proposta oferecida para quevenha atuar ainda neste primeiro semestre pelo Tricolor.

Na Itália, um emissário representando o clube gaúcho tem uma reunião marcada para a próxima sexta-feira com os dirigentes da Juventus para acertar os detalhes da rescisão de contrato do jogador com o time de Turim. Este encontro pode ser antecipado e acontecer por meio de uma chamada de vídeo, caso o clube italiano antecipe a assinatura da rescisão de contrato. O esforço do atleta também pode acelerar o acerto.

"Ele fez uma tremenda concessão em relação ao que recebe na Europa. Nós melhoramos um pouco a condição, que é muito menor do que estava anunciado antes, e nos aproximamos muito. Ele agora vai tentar a liberação na Juventus. Se a Juventus o liberar, tenho certeza de que chegaremos a um acordo graças ao esforço que ele fez e também ao esforço do clube", confirmou Hermann à Goal.

A negociação entre Grêmio e Douglas Costa já vem acontecendo há algum tempo, e o principal fator de não ter avançado em um primeiro momento foi a pedida salarial de Douglas Costa, aproximadamente R$ 2 milhões por mês, mesmo valor que o Grêmio ofereceu para o atacante Borré, do River Plate.

A primeira proposta do Grêmio era de um valor fixo de R$ 1 milhão por mês, mais gatilhos de produtividade. O motivo desta proposta de produtividade é por causa das frequentes lesões do meia, que fez com que o jogador, nos últimos meses, ficasse mais em tratamento no departamento médico, do que atuando pelo Bayern de Munique, último time que jogou na Europa.

A corrida do Grêmio também é contra o tempo, já que a janela para contratar jogadores que atuam no exterior fecha no dia 23 de maio, e para Douglas Costa poder atuar ainda neste primeiro semestre pelo Grêmio, precisa ser contratado antes desta data. O meia está em Porto Alegre onde passa férias e aguarda a definição do seu futuro.