Juventude x Ceará: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (24), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Ceará se enfrentam neste domingo (24), no Alfredo Jaconi, a partir das 16h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Lanterna do Brasileirão, com 13 pontos, o Juventude precisa vencer em casa para começar o segundo turno do campeonato com mais esperanças de deixar a zona de rebaixamento. Jadson e Ricardo Bueno, suspensos, são os desfalques do time gaúcho.

Do outro lado, o Ceará busca o triunfo para tentar alcançar a parte de cima da tabela. O Vozão está em 11º lugar, com 24 pontos somados, e conta com o retorno de Clébes, que cumpriu suspensão.

Além disso, os recém-chegados, Vásquez e Rigonato foram relacionados e viajaram com o eleno. Os desfalques da equipe cearense são Victor Luís e Dentinho, machucados.

Nos últimos oito jogos entre as equipes, o Juventude venceu uma vez, o Ceará três, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Juventude: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Elton; Paulo Henrique, Bruno Nazário, Marlon e Edinho; Isidro Pitta.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard, Richardson e Vina; Lima, Mendoza e Cléber.

Desfalques da partida

Juventude:

Jadson e Ricardo Bueno: suspensos.

Vitor Mendes: lesionado.

Ceará:

Victor Luís e Dentinho: machucados.

Quando é?

JOGO Juventude x Ceará DATA Domingo, 24 de julho de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fernando Lima (MG)

Assistentes: Felipe Oliveira (MG) e Marcio Dias (PA)

Quarto árbitro: Lucas Horn (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Avaí Brasileirão 19 de julho de 2022 Ceará 3 x 1 Corinthians Brasileirão 16 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Palmeiras Brasileirão 30 de julho de 2022 16h30 (de Brasília) São Paulo x Ceará Brasileirão 3 de agosto de 2022 19h15 (de Brasília)

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 4 x 0 Juventude Brasileirão 20 de julho de 2022 Juventude 0 x 0 Goiás Brasileirão 17 de julho de 2022

Próximas partidas