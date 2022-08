Juventude x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (6), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Juventude e América-MG se enfrentam neste sábado (6), no Alfredo Jaconi, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o América-MG busca mais três pontos para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e entrar na disputa pela classificação para a Copa Sul-Americana.

Para o confronto, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com Everaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas Marlon volta ao time titular após cumprir suspensão na vitória sobre o Avaí.

Do outro lado, o Juventude, afundado na lanterna, com apenas 16 pontos, pode ter algumas mudanças na escalação inicial.

Paulo Henrique, com edema ósseo, é desfalque certo, enquanto Anderson Leite, com desgaste muscular, também está fora.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o América-MG soma seis vitórias, contra duas do Juventude, além de quatro empates. No primeiro turno do Brasileirão, o Coelho venceu por 4 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Juventude: Pegorari; Thalisson (Paulo Miranda), Nogueira e Renato; Rodrigo Soares, Yuri Lima (Jean Irmer), Jadson, Bruno Nazário e Moraes; Felipe Pires e Isidro Pitta.

Possível escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Luan Patrick, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Matheusinho; Felipe Azevedo, Wellington Paulista e Henrique Almeida.

Desfalques da partida

Juventude:

Paulo Henrique: machucado

Anderson Leite: desgaste muscular.

América-MG:

Everaldo: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Quando é?

JOGO Juventude x América-MG DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Ceará Brasileirão 24 de julho de 2022 RB Bragantino 1 x 0 Juventude Brasileirão 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Juventude Brasileirão 13 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília) Juventude x Botafogo Brasileirão 21 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 América-MG Copa do Brasil 29 de julho de 2022 América-MG 3 X Avaí Brasileirão 31 de julho de 2022

Próximas partidas